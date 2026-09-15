Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 20:08h.

El técnico herculino desliza rotaciones en su equipo

Luis García Plaza explica el éxito del Deportivo más allá del dinero: "Cuatro puntos importantes"

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Antonio Hidalgo pasa revista en la previa del Deportivo de A Coruña - Sevilla FC. Invicto en un espectacular arranque de temporada, el entrenador herculino la echa al suelo y avisa de los peligros de su próximo rival en LALIGA EA Sports. El técnico deportivista puso el foco en una de las caras nuevas del equipo de Luis García Plaza y deslizó rotaciones.

La diferencia de descanso entre ambos conjuntos también salió a la palestra en una comparecencia en la que también habló de nombres propios como el de Yeremay Hernández o Pierre-Emerick Aubameyang, la gran estrella en este inicio de temporada.

Las palabras de Antonio Hidalgo en el Deportivo

No es un partido más para él. "Ha empezado en gran estado. Rindiendo a gran nivel. Intensidad y presión muy alta. Gran trabajo de su entrenador. Conozco la casa porque estuve un año en Sevilla Atlético. Mis padres son sevillanos y en el club nos trataron fenomenal".

La diferencia de descanso entre Dépor y Sevilla. "Si tienes cinco días no hay problema para recuperar. Si tienes tres... sí. Es complicado una jornada intersemanal tan pronto con jugadores que han estado fuera de la pretemporada. Hay que ajustar piezas".

Desliza rotaciones. "Veremos a ver cómo va recuperando la gente. En tres días y con la pretemporada hace tan poco tiempo no es fácil".

Sobre Yeremay Hernández y David Mella. "Están preparados los dos para ser titulares".

Una salida a la vista en el Deportivo. "Ya ayer no entrenó con el grupo y hoy no estuvo aquí. Tiene permiso del club para salir en una cesión. Veremos. Somos un gran número de jugadores en la plantilla. Fuimos muy claros con él".

Youssouf Fofana, un jugador élite para Antonio Hidalgo. "Jugador de otro nivel. No es el único. Tiene canteranos con un plus de identidad. Hay que estar muy ajustados con y sin balón".