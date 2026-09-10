Álvaro Borrego 10 SEP 2026 - 12:06h.

El entrenador ha valorado al Valencia como "uno de los grandes de España", aunque confía en el ambiente de Nervión para sumar tres nuevos puntos

Once bajas confirmadas y una gran duda para el Sevilla - Valencia

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Luis García Plaza ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que disputarán Sevilla FC y Valencia mañana viernes, correspondiente a la jornada 5 de LALIGA EA SPORTS. El entrenador desgranó cómo está el equipo, valoró la adaptación de los nuevos fichajes y se muestra con toda la fuerza del mundo para tener una temporada lo más plácida posible. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo ve al Valencia: "Estamos a principio de Liga, eso hay que tenerlo claro. Hay equipos que a principios dejan buenas sensaciones y luego van hacia abajo y al revés. Yo pongo el ejemplo del Espanyol del año pasado. Al Valencia le considero un gran club y que viene con el cuchillo entre los dientes. Que nadie olvide que en los últimos cuatro años ha empatado y ganado dos veces aquí. Incluso una de esas hizo que viniera yo. Hay que tener cuidado. Nosotros somos el Sevilla y ellos son el Valencia. Hay jugadores de mucho nivel".

El equipo ha disparado la euforia: "Si me comparas con el ambiente del año pasado, que estábamos con el agua al cuello, prefiero esto. Se vivieron momentos muy dramáticos, pero hay que estar tranquilos. Está claro que el equipo da buenas sensaciones, porque los puntos no te los regala nadie. Se ha trabajado al máximo y lo que quiero es que mañana haya ambiente. Yo tengo claro el once de mañana y sé cómo van a jugar".

Corberán, al filo del alambre: "No soy quién para darle consejos a nadie. A los entrenadores se nos juzga por el tiempo. Si juzgas a alguien por cuatro partido es que no tenemos ni idea. Cualquier equipo que le veas ahí ahora abajo luego puede remontar e ir hacia arriba. Esto es día a día, pero no soy quién para dar un consejo a Carlos Corberán".

La posibilidad de jugar con dos delanteros: "Puede ser que juguemos con dos y con tres en medio. Como se ha quedado la plantilla tenemos para jugar con tres sobrado y arriba tenemos argumentos para jugar con dos. Puede ser que un día empecemos con dos y terminemos con tres y al revés. Todavía hay jugadores que cuando planteo el partido de mañana pienso que voy a tener cambios obligados, hay dos o tres que tendré que cambiar si los saco porque no están todavía para 90 minutos. Es normal. Tengo que ir eligiendo el Plan A de partido pero el Plan B, porque sé que a algunos los voy a tener que cambiar".

Qué puede mejorar este Sevilla: "Siempre quiero mejorar, los equipos se van construyendo según pasa la competición. Hay un gen competitivo y la frase del nunca se rinde este equipo lo está demostrando desde que estoy yo. Llevas un gen y eso se trabaja, no solo aparece. Sobre todo es por la voluntad de los chicos, tienen mucha hambre. Luego podemos mejorar en muchas cosas, puedo hacer una lista de cosas que no me gustan. A nivel de producción ofensiva estamos muy bien, son cifras muy buenas, y reducir los goles en contra. Esos son los grandes objetivos y luego hay muchos sub objetivos que tenemos que mejorar".

Cómo ve a Marcao: "Irá a la convocatoria al estar fuera Sangante, al que le mando un abrazo grande, es un chaval con una dedicación y actitud plena, está teniendo mala suerte. Primero la jugada del primer día y luego la roja, que hay que aceptar que lo es. Le ha pasado eso y encima ahora se lesiona. Es un chico que nos va a dar muchas alegrías, le quiero mandar públicamente un abrazo porque le he visto decaído, es normal que le pasen esas cosas y luego la lesión. A Marcao le falta todavía, sigue trabajando y va convocado, pero la opción de Juan de central o incluso Iker está por delante. Cuando esté mejor pensaremos".

Las palabras de Rodri pueden animar al Valencia: "Primero no soy yo quién para juzgar las palabras de nadie. Yo al Valencia lo tengo como un grande de España y nos van a poner las cosa muy difíciles".

El rol de Kike Salas: "Espectacular, está teniendo un rendimiento increíble. Está empezando a ser ese líder que queremos. Él se siente importante, ha crecido mucho. Está en su mejor versión. Encantado de que sea así y que un chico de la cantera coja ese rol. A día de hoy es uno de los más importantes de la plantilla".

El estado físico de Rubén Vargas: "Estoy esperando que podamos tirar hacia adelante con él cuanto antes. Rubén siempre es importante. Se lo he transmitido a él y lo he transmitido desde que llegué. Hay que recuperar su mejor versión y en eso me voy a empecinar de darle toda la confianza, pero hasta ahora no podemos contar con él".

Cómo ve a Fofana: "Es un tío muy curtido y la gente cuando ha tocado barro valora mucho más lo que tiene. Es un fichaje que no pensábamos, en la vida podíamos ir por ese jugador en esas condiciones, apareció a última hora y es increíble. Es un lujo tenerlo con nosotros, puede jugar tanto de seis como de ocho, y sin buscarlo nos ha salido cojonudo. Ojalá todo eso que ha vivido lo transmita aquí. Lo veo feliz y muy ilusionado con el equipo. Esos jugadores cuando vean el ambiente del viernes todavía se van a quedar más ilusionados".