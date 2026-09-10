Fran Duarte Madrid, 10 SEP 2026 - 06:52h.

Jota Jordi volvió a hablar del futuro de Julián Álvarez y desveló una promesa del Barça con el propio jugador de que "no le van a dejar tirado"

El acercamiento de Julián Álvarez con la afición Atlético de Madrid: "Dejadle en paz"

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Parece que Julián Álvarez ha vuelto a ser el de siempre en el Atlético de Madrid. El delantero argentino fue de lo mejor del equipo del Cholo Simeone en el debut de los rojiblancos en Champions League contra el Liverpool. El partido acabó decantándose para el conjunto ‘red’ por un ajustado 2-1, pero la buena noticia para el Atlético es haber recuperado al mejor Julián.

Pese a que se acabó el culebrón sobre su futuro después del cierre del mercado de fichajes, lo cierto es que los rumores han seguido alimentándose y ya hay muchos que apuntan a enero como fecha en la que el delantero argentino podría volver a pedir salir del club. Tampoco se ha olvidado de él el Barça y, según ha confirmado Jota Jordi en El Chiringuito, se han comprometido con Julián Álvarez para volver a negociar por su fichaje cuanto antes.

Jota Jordi desvela la promesa del Barça a Julián Álvarez

“Cuando hablamos de Julián para enero que puede sonar para el Barça… yo lo que sé es que hay una promesa del Barça directamente a Julián de que lo van a esperar el tiempo que haga falta y a partir del 1 de enero volverán a ir a por él”, cuenta el periodista y colaborador de El Chiringuito e insiste que es una promesa firme del club con el jugador de que en enero volverán a empezar otra vez todo el trabajo para lograr su fichaje. “No le van a dejar tirado”, sentencia Jota Jordi.

Una promesa que no ha dejado indiferente a nadie en el plató del programa y a despertado el debate de nuevo sobre el futuro de Julián Álvarez.

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