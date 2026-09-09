El partido que puede cambiar la historia de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Lucas Gatti 09 SEP 2026 - 06:09h.

El partido ante el Liverpool, clave para la resurrección del argentino

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El mercado de fichajes terminó, pero para Julián Álvarez empieza ahora otra negociación. No será con un club ni con un representante: será con la gente del Atlético de Madrid. Después de varios meses en los que su deseo era cambiar de aires, cumplir su sueño de jugar en Barcelona y el enfrentamiento entre las dirigencias ocuparon el centro de la escena, el delantero argentino quedó frente a una realidad que ya no admite demasiadas alternativas: seguirá en el Metropolitano y deberá volver a ganarse a una afición que se sintió desplazada por sus intenciones.

Y la primera gran oportunidad llegará este miércoles, en Anfield, nada menos que ante el Liverpool y por la fecha 1 de la Champions League. El encuentro aparece como un escenario ideal para empezar a cerrar una herida que todavía sigue abierta. No solamente por la dimensión del rival, sino porque la Araña necesita volver a hacer aquello que mejor sabe: jugar, competir y marcar goles. En un contexto en el que cada gesto será observado, un gol puede valer mucho más que tres puntos.

Álvarez no llega a este partido como un jugador cualquiera. Llega después de un verano en el que su nombre estuvo en el centro de una de las grandes novelas del mercado. Su intención de dejar el Atlético fue pública y su destino preferido también: Barcelona. El delantero quería jugar en el equipo catalán y esa voluntad pesó durante meses en cada movimiento, incluso durante el Mundial 2026. Pero el Atlético se plantó, rechazó la posibilidad de venderlo al Barça y el mercado terminó sin el traspaso.

Hay una diferencia importante en esta historia: el deseo de Julián de jugar en Barcelona fue, durante buena parte del proceso, más fuerte que la necesidad que tenía Barcelona de contratarlo. El club catalán lo quería y llegó a intentar avanzar por él, pero no necesitaba concretar la operación a cualquier precio. Julián, en cambio, había tomado una decisión personal y deportiva: quería salir del Atlético y veía al Barça como el destino que mejor encajaba con su futuro. Esa diferencia terminó siendo determinante cuando las condiciones económicas y la postura del Atlético hicieron imposible el acuerdo.

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Julián Álvarez vuelve a empezar

Ahora todo eso quedó atrás, al menos por un tiempo. El Barcelona terminó incorporando a Gabriel Jesus y, aunque no descarta volver a intentar por Álvarez en futuros mercados, el atacante de 26 años seguirá siendo jugador del Atleti. La historia con el Barça no desapareció, pero dejó de ser una posibilidad inmediata. La única certeza es que Julián tendrá que convivir con ella mientras vuelva a ponerse la camiseta rojiblanca.

El desafío, entonces, es doble. Primero, recuperar su mejor versión futbolística. Segundo, reconstruir un vínculo con una hinchada que lo había convertido en uno de sus grandes referentes y que después se sintió decepcionada por su postura durante el mercado. Los silbidos y el malestar que aparecieron en las últimas semanas fueron una muestra de que el problema ya no era solamente institucional. También había una cuestión emocional entre el futbolista y la gente.

Pero en el fútbol, y especialmente en el Atlético, los sentimientos pueden cambiar rápidamente. La historia de los grandes delanteros del club demuestra que la reconciliación suele tener un idioma muy concreto: los goles. Paulo Futre, uno de los ídolos históricos del Atlético, lo resumió recientemente al hablar del argentino: el perdón no se consigue con palabras, sino con goles. La frase funciona casi como una hoja de ruta para Julián.

Y hay algo más que puede jugar a favor del argentino: el Atlético lo necesita. La temporada recién comienza. El equipo de Diego Simeone afronta una nueva aventura en la Champions y la exigencia será enorme. El club incorporó a Jonathan David, pero Álvarez continúa siendo una pieza central de la estructura ofensiva. Si vuelve a ser el futbolista determinante que el Atlético compró al Manchester City, el conflicto del verano puede empezar a quedar definitivamente en segundo plano.

El momento deportivo tampoco permite distraerse. El Atlético viene de una derrota contundente ante Athletic Club y todavía busca estabilidad en el inicio de la temporada. En ese contexto, el partido en Anfield tiene un valor especial: es una oportunidad para el equipo y también para Julián. Una actuación importante del argentino podría funcionar como el primer paso de una nueva etapa.

Porque la pregunta ya no es si Julián quería irse. Eso quedó claro. Tampoco si Barcelona intentará volver a buscarlo en futuros mercados. La pregunta es qué hará Álvarez ahora que no pudo cumplir aquel deseo. Puede quedarse atrapado en una transferencia que no fue o transformar la frustración en combustible para recuperar su lugar.

Este miércoles puede empezar esa transformación. No será sencillo. Anfield es uno de los escenarios más exigentes de Europa y Liverpool no parece dispuesto a regalar nada en el estreno de la Champions. Pero justamente por eso el partido puede ser especial. Un gol de Julián, una celebración con sus compañeros, una actuación decisiva y una noche grande podrían empezar a modificar el relato que hoy lo acompaña.