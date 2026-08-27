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Gil Marín admite que Julián Álvarez "está realmente mal", no descarta su salida y ataca al Barcelona: "Nos repugna la falsedad, la falta de ética"

Miguel Ángel Gil Marín, en Movistar
Miguel Ángel Gil Marín, en Movistar. Movistar
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Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha pasado por los micrófonos de Movistar tras el sorteo de la Champions League y ha hablado de manera muy contundente sobre la situación de Julián Álvarez. El máximo responsable rojiblanco ha dejado que "nunca" lo venderán al FC Barcelona y se ha mostrado muy duro con el club blaugrana, además de admitir que el jugador "está realmente mal".

Cómo está Julián Álvarez: "Está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle. La verdad que lo lamento muchísimo porque lo conozco, llevamos tiempo trabajando con él. Es una gran persona, un gran profesional, un gran futbolista completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional.

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Las declaraciones de Laporta: "Lo cierto que nos indigna aún más, nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de trasparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable del Atlético de Madrid, tengo el soporte y el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Llevo treinta y tantos años en fútbol y es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona, con total seguridad".

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Posible salida o continuidad: "Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético de Madrid. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes, y Julián lo es. Si él llegase a la conclusión de que es imposible estar en el Atlético, buscaremos alguna alternativa. Pero nunca, nunca, sería al Barcelona".

Julián Álvarez, cabizbajo en el Atlético de Madrid
Julián Álvarez, cabizbajo en el Atlético de Madrid. Oscar J. Barroso (EuropaPress)
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