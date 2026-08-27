"Si él llegase a la conclusión de que es imposible estar en el Atlético, buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca, sería al Barcelona"

Todo lo que se sabe del caso Julián Álvarez: qué se prometieron Barça, Atlético y jugador y cuál es su postura

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Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha pasado por los micrófonos de Movistar tras el sorteo de la Champions League y ha hablado de manera muy contundente sobre la situación de Julián Álvarez. El máximo responsable rojiblanco ha dejado que "nunca" lo venderán al FC Barcelona y se ha mostrado muy duro con el club blaugrana, además de admitir que el jugador "está realmente mal".

Cómo está Julián Álvarez: "Está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle. La verdad que lo lamento muchísimo porque lo conozco, llevamos tiempo trabajando con él. Es una gran persona, un gran profesional, un gran futbolista completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional.

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Las declaraciones de Laporta: "Lo cierto que nos indigna aún más, nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de trasparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable del Atlético de Madrid, tengo el soporte y el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Llevo treinta y tantos años en fútbol y es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona, con total seguridad".

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Posible salida o continuidad: "Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético de Madrid. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes, y Julián lo es. Si él llegase a la conclusión de que es imposible estar en el Atlético, buscaremos alguna alternativa. Pero nunca, nunca, sería al Barcelona".