El Benfica puede desbloquear la salida de Josema Giménez del Atlético: pujarán hasta el final

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 15:40h.

El uruguayo puede estar ante sus últimos días como jugador rojiblanco, si sale por unas condiciones que el Atletico acepte

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El Atlético de Madrid afronta los últimos días del mercado con varios frentes abiertos y uno de ellos afecta directamente a uno de los hombres con más peso dentro del vestuario. El futuro de Josema Giménez todavía no está decidido y, aunque su continuidad sigue siendo una posibilidad, ha aparecido una alternativa desde Portugal que puede alterar el escenario antes del cierre de la ventana de fichajes. El Benfica quiere aprovechar los últimos días para intentar hacerse con el central uruguayo.

El Benfica se interesa por Josema Giménez

Según ha informado MARCA, el Benfica mantiene un fuerte interés en Giménez y tiene previsto pujar por el defensa hasta el último momento del mercado. El conjunto lisboeta busca reforzar su zaga después de la salida de Nicolás Otamendi a River Plate y considera al uruguayo una pieza capaz de ofrecer rendimiento inmediato. A sus 31 años y después de doce temporadas defendiendo la camiseta rojiblanca, Giménez cuenta con experiencia suficiente para asumir un papel importante en un proyecto que aspira a recuperar el dominio del fútbol portugués.

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La operación, en cualquier caso, no es sencilla. Para que pueda producirse tendría que existir un acuerdo que satisfaga tanto al Atlético como al propio jugador, especialmente en lo relacionado con su ficha y las condiciones de una posible cesión. El club madrileño no cerraría la puerta a su salida, pero tampoco está dispuesto a facilitarla a cualquier precio. Giménez continúa siendo uno de los futbolistas con mayor peso dentro del vestuario y el Atlético no tiene intención de desprenderse de uno de sus principales activos sin unas condiciones favorables. Además, el de Montevideo disputó unos minutos frente al Villarreal el pasado fin de semana después de la expulsión de Robin LeNormand.

Un precedente con Clément Lenglet

El Benfica ya apareció el pasado verano como una solución para otro problema del Atlético. El conjunto rojiblanco buscaba una salida para Clément Lenglet y el club portugués terminó siendo una vía para desbloquear su situación. Ahora puede repetirse una operación con otro perfil y otras circunstancias. Giménez no tiene la condición de descarte que tenía Lenglet, pero el Atlético sí podría estudiar una salida si aparece una propuesta que encaje con sus intereses.