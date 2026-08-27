Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 13:00h.

El Betis empieza a valorar la posibilidad de un traspaso

Nuevos movimientos para la salida de Gonzalo Petit, que prioriza seguir en España

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El Real Betis Balompié sigue explorando posibilidades para reactivar el mercado a falta de pocos días para que se cierre. Generar plusvalías y hueco en la primera plantilla es fundamental, y hay un hombre señalado para salir que no termina de encontrar destino. Se trata de Gonzalo Petit, el delantero uruguayo, cuyo futuro sigue difuso en estos momentos.

La idea inicial del Betis era buscarle una nueva cesión. Petit estuvo la primera mitad del pasado curso en el CD Mirandés, y la segunda en el Granada CF. Sonó para regresar al equipo nazarí, también para el Leganés, el Real Madrid Castilla, el Córdoba o el Tenerife, pero no se ha concretado absolutamente nada y el jugador sigue en el limbo al no contar para el primer equipo, más aún tras confirmarse el fichaje de Troy Parrott. Ni siquiera puede ser inscrito al ser extracomunitario y tener todas las plazas cubiertas.

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En esas, ABC de Sevilla ha publicado este jueves que el club se empieza a plantear seriamente la posibilidad de un traspaso para enjugar lo que invirtió en su día. El Betis pagó 4,5 millones de euros, en una operación que incluía 1,5 millones más en unas variables que, de momento, no se han dado: debutar en el primer equipo, jugar al menos 15 partidos y clasificarse para Europa con su participación. Teniendo en cuenta que Pellegrini no termina de confiar en él, parece difícil que puedan cumplirse. Nacional de Montevideo se guardó además un 7,5% de sus derechos y un 7.5% adicional de la plusvalía de una futura venta.

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Los parámetros de una posible venta de Gonzalo Petit

Así las cosas, aunque el Betis en principio contemplaba una cesión en España para que acabe por conseguir el pasaporte comunitario, el delantero está recibiendo ofertas de clubes europeos, por lo que en el club se empieza a valorar la posibilidad de vender al jugador.

Eso sí, sería siempre bajo una venta que generara alguna plusvalía y, además, manteniendo un porcentaje de los derechos del jugador, como viene siendo habitual en las salidas que se producen en el Betis. Con todo, la opción de la cesión sigue siendo la preferida, pero ya se ha abierto la puerta de la desvinculación definitiva de un Gonzalo Petit al que le está costando encontrar su sitio tras salir de Uruguay.