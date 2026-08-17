Nuevos movimientos para la salida de Gonzalo Petit, que prioriza seguir en España

Álvaro Borrego 17 AGO 2026 - 12:56h.

Tenerife y Córdoba plantean una cesión por el uruguayo, que prioriza seguir en España por temas de pasaporte

Troy Parrott, otra opción para la delantera del Betis

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Aún hay muchas incógnitas por resolver en estas últimas dos semanas de mercado, donde el Real Betis centra sus esfuerzos en la llegada de un delantero y a partir de ahí retomar el regreso de Dani Ceballos. Sin ofertas de calado -aún- que puedan dejar grandes plusvalías, de manera paralela la dirección deportiva trabaja en aligerar algo más la plantilla y encontrar acomodo a descartes como Iker Losada o Gonzalo Petit, cuya condición de extracomunitario le impide disponer de una ficha en el primer equipo.

La salida de este último se sigue cociendo a fuego lento, dado que las partes maduran su decisión en vistas de escoger el mejor destino posible en el que encontrar regularidad, minutos y confianza para seguir creciendo, habida cuenta que a partir de la próxima temporada podría ya iniciar los trámites para obtener el pasaporte, sabiendo además que muy posiblemente se liberen algunas de las fichas extracomunitarias.

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Córdoba, el Tenerife y el Real Madrid Castilla son tres de los equipos que más insistencia han mostrado por la cesión del delantero a lo largo de los últimos días. Estas semanas se le ha vinculado con el Leganés, pero por el momento esa opción no ha terminado de cuajar. Gonzalo Petit también cuenta con varias propuestas de fuera, pero el Real Betis prioriza la idea de seguir en España para poder cumplir con los trámites requeridos para obtener el pasaporte una vez cumpla dos años en el país.

Sea como fuere, en el club mantienen confianza plena en el delantero. La suya fue una apuesta de futuro, dado que todavía tiene 19 años, y el año que viene habrá seguro nuevas vacantes (si Natan continúa obtendría el pasaporte español), por lo que en Heliópolis se toman con paciencia su situación. Y están convencidos de que terminará dándole muchas alegrías al primer equipo.

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El Real Betis está valorando la mejor opción posible para Gonzalo Petit para que en caso de una salida tenga el contexto más adecuado posible, donde pueda dar un paso más en su adaptación a Europa, con continuidad, regularidad y confianza para hacer goles. El uruguayo tiene varias opciones sobre la mesa, dentro y fuera de España (se prioriza seguir aquí), aunque por el momento no hay una decisión en firme.