Troy Parrott, otra opción para la delantera del Betis

Pepe Jiménez Sevilla, 17 AGO 2026 - 09:57h.

El Betis esperará a cerrar el delantero para reactivar lo de Dani Ceballos

El Betis pregunta por las condiciones de salida de Fabio Silva

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Continúa la búsqueda del delantero en el Betis. Como llevamos contando semanas, en el Benito Villamarín buscan en el mercado el hombre idóneo que complete el ataque de Manuel Pellegrini y, a pesar de la llegada de LALIGA, no quieren precipitarse con cualquier decisión. Es por ello que son muchas las opciones tocadas o consultadas, siendo una de las últimas la de Troy Parrot.

Internacional absoluto con Irlanda, el atacante de 24 años pertenece actualmente al AZ y ha sido relacionado con clubes como el Ajax, el RB Leipzig o el Como durante las últimas semanas. Tras su última notable temporada en Holanda, en la que marcó 31 goles entre todas las competiciones, el punta busca nuevo reto y en Sevilla podría estar su nuevo hogar.

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Tal y como admiten en el club verdiblanco, su nombre gusta, se sigue desde hace muchas semanas, pero no está avanzado ni es el único que aparece en el cuaderno de Manu Fajardo. Quieren acertar, sí o sí, con esta incorporación.

Para ello, o al menos para intentar evitar el error, el club verdiblanco tienen claro que la gran inversión se hará en el delantero -sin descartar una cesión con opción a compra que retrase el pago- y, posteriormente, se evaluarán otras operaciones como la de Dani Ceballos.

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La semana, como es lógico, será clave para todo este tipo de operaciones. Manuel Pellegrini, a su manera, aprieta a la entidad y el club, a su manera, acelera operaciones para intentar que el inicio de la competición llegue con las máximas garantías posibles.

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Inscripciones, nuevas llegadas y algunas salidas aún pendientes. Se acelera el trabajo en la dirección deportiva del Betis y si había pocas opciones conocidas para la delantera, ahora se suma una más como es la de Troy Parrott.