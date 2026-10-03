Fabián Ruiz causa baja contra Chequia por acudir al nacimiento de su primer hijo en París

Fran Duarte Madrid, 03 OCT 2026 - 17:01h.

Fabián Ruiz no estará con España en el tercer partido de la UEFA Nations League por acudir a París para estar con su pareja presenciando el nacimiento de su primer hijo

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Fabián Ruiz ha causado baja en la concentración con la Selección Española, aunque por esta vez es por un motivo muy bonito. El futbolista no se ha lesionado ni nada por el estilo, si no que ha puesto rumbo a París para estar con su pareja y presenciar el nacimiento de su primer hijo. Un momento muy importante para Fabián que no ha querido perderse. El centrocampista no estará presente por este motivo en el césped ni en el banquillo de España para el partido contra Chequia de este sábado.

Una baja importante para los de Luis de la Fuente que, por suerte, van con ventaja en la clasificación de la UEFA Nations League y parece que será el partido idóneo para que el técnico de Haro haga rotaciones. La baja de Fabián le obliga a improvisar a última hora y todo apunta a que será Zubimendi o Mikel Merino uno de los que le puedan sustituir. Fabián había sido titular en los dos partidos de España en esta Nations League y su papel ha sido fundamental para derrotar a Croacia e Inglaterra en las dos jornadas anteriores.

Fabián Ruiz y el mejor año de su vida

El futbolista de Los Palacios está viviendo el mejor año de su carrera deportiva, pero también el mejor año en lo personal. Fabián ha sido el jugador más laureado de manera colectiva de todo el mundo, ganándolo prácticamente todo. Con el Paris Saint Germain se ha vuelto fundamental para Luis Enrique y han conquistado juntos la Champions League por segundo año consecutivo, además de la Ligue 1, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental de la FIFA. Pero por si fuera poco, también ha conseguido ganar el Mundial de Fútbol 2026 con España, siendo uno de los jugadores más determinantes en las eliminatorias. Todo esto para culminar con el nacimiento de su primer hijo, que es el mejor trofeo que podría tener.