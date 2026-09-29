La madre de Fabián Ruiz sobre el Balón de Oro: “Por mí lo tiene ya”

Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 21:00h.

ElDesmarque ha podido hablar con la familia de Fabián Ruiz en la previa del partido contra Croacia y no han dudado en pedir el Balón de Oro para el de Los Palacios

Cristóbal Soria y la poca visibilidad de Fabián Ruiz en el Balón de Oro: “Porque es de Los Palacios y no de Madrid o Barcelona”

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