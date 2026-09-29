Competicion:
La madre de Fabián Ruiz sobre el Balón de Oro: “Por mí lo tiene ya”
ElDesmarque ha podido hablar con la familia de Fabián Ruiz en la previa del partido contra Croacia y no han dudado en pedir el Balón de Oro para el de Los Palacios
Cristóbal Soria y la poca visibilidad de Fabián Ruiz en el Balón de Oro: “Porque es de Los Palacios y no de Madrid o Barcelona”
Fabián Ruiz se ha convertido en uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro después de ganarlo todo con España y el PSG. A pesar de que no ha hecho una campaña como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, el futbolista de Los Palacios tiene motivos de sobra para convertirse en el ganador del galardón que le acredita como el mejor futbolista masculino de 2026. Algo que también tiene claro su familia y ElDesmarque ha podido hablar con ellos antes del partido entre España y Croacia en el Sánchez-Pizjuán. La madre, el hermano, su padre… todos piden que Fabián gane el Balón de Oro. Puedes verlo en el vídeo superior.