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Vinícius, gol de penalti y tres jugadas que le dejan señalado en Brasil

Los fallos de Vinícius en el partido de Brasil ante Australia
Los fallos de Vinícius en el partido de Brasil ante Australia. Redes
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Brasil sigue dejando más dudas que certezas. La selección de Carlo Ancelotti ha vuelto a jugar un segundo partido amistoso ante Australia tras el empate de hace sólo cuatro días y esta vez, eso sí, ha logrado la victoria gracias a dos penaltis y dos goles en el tramo final de la segunda mitad. Un duelo en el que Raphinha hizo saltar las alarmas y en el que Vinícius, pese a marcar desde los 11 metros, volvió a quedar señalado.

Las tres jugadas que dejan señalado a Vinícius

Vanderson adelantó a la Canarinha a los 3 minutos. Poco después, el atacante del Real Madrid protagonizó una de sus primeras jugadas desafortunadas: Bruno Guimarães le filtró un gran pase entre líneas, pero Vini no fue capaz de controlar de forma correcta el balón y lo que era un mano a mano y una ocasión manifiesta de gol acabó por la línea de fondo.

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Poco después, Australia consiguió darle la vuelta al marcador con dos goles casi consecutivos a la media hora de encuentro. Circati puso el empate y Metcalfe anotó el 2-1 en una jugada en la que, de nuevo, Vinícius quedó señalado, pues su repliegue fue lento y regresó demasiado tarde a cubrir la frontal del área y evitar el disparo del jugador australiano.

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Con 2-1 en el marcador para los australianos, Vini volvió a tener una ocasión manifiesta de gol. Raphinha fue a presionar al portero, que entregó la pelota directamente al madridista dentro del área. Una vez más, no estuvo fino a la hora de armar el disparo, que acabó repelido a córner.

Un gol de penalti para la redención

El partido, en cualquier caso, acabó en triunfo brasileño. Raphinha marcó el 2-2 de penalti justo antes del descanso y no volvió a terreno de juego tras el paso por vestuarios, sustituido con molestias musculares.

Ya en la segunda mitad, Bruno Guimarães anotó el tercer gol a los 69 minutos y Vinícius, el tercero desde el punto de penalti para, al menos a nivel mental, resarcirse de un encuentro en el que, una vez más, quedó bastante señalado.

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