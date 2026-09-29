El delantero del Real Madrid sigue lejos de su mejor versión

Luis de la Fuente descarta a tres jugadores para el España-Croacia

Compartir







Brasil sigue dejando más dudas que certezas. La selección de Carlo Ancelotti ha vuelto a jugar un segundo partido amistoso ante Australia tras el empate de hace sólo cuatro días y esta vez, eso sí, ha logrado la victoria gracias a dos penaltis y dos goles en el tramo final de la segunda mitad. Un duelo en el que Raphinha hizo saltar las alarmas y en el que Vinícius, pese a marcar desde los 11 metros, volvió a quedar señalado.

Las tres jugadas que dejan señalado a Vinícius

Vanderson adelantó a la Canarinha a los 3 minutos. Poco después, el atacante del Real Madrid protagonizó una de sus primeras jugadas desafortunadas: Bruno Guimarães le filtró un gran pase entre líneas, pero Vini no fue capaz de controlar de forma correcta el balón y lo que era un mano a mano y una ocasión manifiesta de gol acabó por la línea de fondo.

PUEDE INTERESARTE Zidane avala a Camavinga en Francia

Poco después, Australia consiguió darle la vuelta al marcador con dos goles casi consecutivos a la media hora de encuentro. Circati puso el empate y Metcalfe anotó el 2-1 en una jugada en la que, de nuevo, Vinícius quedó señalado, pues su repliegue fue lento y regresó demasiado tarde a cubrir la frontal del área y evitar el disparo del jugador australiano.

Con 2-1 en el marcador para los australianos, Vini volvió a tener una ocasión manifiesta de gol. Raphinha fue a presionar al portero, que entregó la pelota directamente al madridista dentro del área. Una vez más, no estuvo fino a la hora de armar el disparo, que acabó repelido a córner.

Un gol de penalti para la redención

El partido, en cualquier caso, acabó en triunfo brasileño. Raphinha marcó el 2-2 de penalti justo antes del descanso y no volvió a terreno de juego tras el paso por vestuarios, sustituido con molestias musculares.

Ya en la segunda mitad, Bruno Guimarães anotó el tercer gol a los 69 minutos y Vinícius, el tercero desde el punto de penalti para, al menos a nivel mental, resarcirse de un encuentro en el que, una vez más, quedó bastante señalado.