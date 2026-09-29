Oficial: Fernando Alonso renueva con Aston Martin

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 SEP 2026 - 13:04h.

El piloto asturiano continuará en el equipo británico en 2027

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Fernando Alonso seguirá siendo piloto de Aston Martin en 2027. La escudería británica ha hecho oficial la renovación del asturiano, que continuará vinculado al proyecto de Silverstone más allá de la presente temporada. El anuncio despeja así una de las grandes incógnitas que rodeaban el futuro del bicampeón del mundo, que mantiene intacta su apuesta por un equipo que atraviesa actualmente uno de los momentos deportivos más complicados desde su llegada a la Fórmula 1.

El anuncio de renovación de Fernando Alonso con Aston Martin

El piloto asturiano ha oficializado su continuidad en la Fórmula 1 a través de un vídeo que la escudería de Silverstone ha publicado en sus redes sociales y que ha mantenido en vilo hasta el final a todos los seguidores del ovetense. "La Fórmula 1 ha sido genial para mí. He tenido una trayectoria increíble, he viajado por todo el mundo, he corrido más de 23 años, más de 400 grandes premios y he conseguido mucho de lo que jamás habría soñado", dijo. "Me tomó un poco de tiempo tomar mi decisión, pero ahora tengo las cosas muy claras en mi cabeza. Me voy a retirar de la Fórmula 1, pero aún no. Todavía me siento rápido y motivado y tengo una gran pasión por la Fórmula 1 y por el deporte, así que estoy muy feliz de continuar corriendo en la categoría más importante y en la que es mi vida", concluyó. Su compañero, Lance Stroll, también ha sido anunciado para 2027 por lo que la pareja de pilotos seguirá siendo la misma.

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Fernando Alonso mantiene su confianza en el proyecto de Aston Martin

El equipo ha tenido grandes dificultades para convertir las expectativas generadas durante los últimos años en resultados y el asturiano apenas ha podido competir por posiciones de puntos de forma regular esta temporada, pero a pesar de ello Fernando Alonso mantiene su confianza en el proyecto.

Aston Martin, Honda y el propio Alonso consideran que la nueva normativa técnica de 2027 abre otra oportunidad para darle la vuelta a la situación y aunque la alianza entre el fabricante japonés y el equipo británico haya empezado como un fracaso, hay mucho margen de mejora. Tanto Adrian Newey, que ya ha demostrado este año de lo que es capaz con las mejoras de Hungría y Países Bajos, como Alonso han defendido en varias ocasiones la necesidad de mantener la perspectiva y pensar en el proyecto a largo plazo y la renovación confirma esa visión.

Luces y sombras en Aston Martin

En 2023, el asturiano terminó cuarto en el Mundial y subió al podio en ocho ocasiones. El AMR23 le permitió volver a luchar regularmente por las primeras posiciones y recuperar protagonismo después de su salida de Alpine. El curso 2024 fue diferente, aunque también dejó momentos destacados. Aston Martin perdió terreno respecto a los equipos punteros y Alonso tuvo que conformarse con una posición más retrasada en la parrilla, pero el español volvió a demostrar su capacidad para sacar partido de un coche que no estaba a la altura.

2025 supuso otro paso atrás. El equipo dejó de pelear de forma habitual por los puestos importantes y la temporada fue muy complicada. El escenario, que parecía que iba a ser diferente en 2026, no ha mejorado y ha ido a peor. El proyecto junto a Honda ha comenzado como un fracaso y las alegrías de 2023 quedan ya muy lejos. La renovación, por tanto, no responde a los resultados actuales, sino a la apuesta de Alonso por lo que Aston Martin pueda construir en los próximos años.