La reacción más viral de Fernando Alonso antes de la carrera en Bakú: dándolo todo mientras escucha a Pitbull

Alberto Cercós García 26 SEP 2026 - 18:42h.

Fernando Alonso se hace viral al ser 'pillado' dándolo todo antes de la carrera

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Fernando Alonso cerró un Gran Premio de Azerbaiyán para olvidar con Aston Martin. El asturiano llegó a Bakú con la esperanza de que las novedades introducidas por el equipo permitieran dar un paso adelante, pero el AMR26 volvió a evidenciar sus carencias, especialmente en las rectas. Después de unos entrenamientos complicados, una fuga de aceite le dejó sin buena parte de los Libres 2 y la clasificación tampoco ofreció un respiro: Alonso fue decimonoveno y, además, tuvo que asumir una sanción por los cambios realizados en su unidad de potencia. Terminó arrancando último y su carrera acabó antes de tiempo, con abandono.

El resultado volvió a poner sobre la mesa los problemas de rendimiento y fiabilidad que arrastra Aston Martin. Alonso ya había dejado claro antes de la carrera que el equipo está intentando encontrar velocidad en las curvas, pero que en las largas rectas de Bakú el déficit del motor Honda resulta demasiado evidente. "Es lo que es esta situación. Sabemos que hay cosas que se escapan de nuestro control y trabajamos para resolver los problemas", aseguraba tras la carrera en declaraciones recogidas por MARCA.

"La falta de rendimiento es una cosa, pero sabemos lo que todo el mundo intenta mejorar. No ayudan, claro, los problemas de fiabilidad de cada semana si no tienes el kilometraje. Creo que estamos haciendo nuestra parte del trabajo, que consiste en ayudar al equipo a intentar entender cómo ganar velocidad en las curvas", explicaba. Y dejó también un mensaje a Honda: "Cuando pisamos el acelerador y estamos en la recta, tenemos que confiar en Honda y en que vaya mejorando cada vez más. Hemos dado un paso adelante con la mejora del motor. Pero no es suficiente y tenemos que seguir trabajando", agregó.

Fernando Alonso, antes de la carrera

Pero si el fin de semana fue un suplicio para Alonso dentro del AMR26, fuera del coche dejó una de las imágenes más divertidas del Gran Premio. Antes de la salida, ya sentado en su Aston Martin y esperando en la parrilla de Bakú, las cámaras del propio monoplaza cazaron al asturiano dándolo absolutamente todo mientras sonaba una canción de Pitbull por la megafonía del circuito. Alonso, con el casco puesto y preparado para una carrera que terminaría en abandono, se marcó su particular concierto desde el cockpit. Una escena que rápidamente se convirtió en protagonista en redes sociales y que resume a la perfección el particular estado de ánimo del bicampeón: el coche podía estar para pocas fiestas, pero Fernando todavía encontraba motivos para disfrutar.