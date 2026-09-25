El colmo de la mala suerte de Fernando Alonso: monta nuevo motor, tiene una fuga y encima penaliza

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 SEP 2026 - 09:49h.

El asturiano apenas pudo rodar en los Libres 2 de Bakú

Fernando Alonso vuelve a sufrir vibraciones en su AMR26 y sus gestos lo dicen todo

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Fernando Alonso no gana para disgustos en Bakú. Aston Martin decidió estrenar una nueva unidad de potencia de Honda para afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán, asumiendo además una penalización de 25 posiciones en parrilla, pero todo se torció apenas unas horas después. Una fuga de aceite detectada durante los Libres 2 obligó a Honda a retirar durante la noche el motor que había montado el día anterior, según informa Jesús Balseiro de Diario AS. El asturiano no volverá a utilizarlo durante el resto del fin de semana y, pese a ello, mantendrá la sanción.

El AMR26 llegaba a Bakú con una reducción de peso y diferentes actualizaciones pensando en el futuro, pero las primeras sesiones han vuelto a mostrar las limitaciones del monoplaza y, especialmente, de la unidad de potencia japonesa.

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Honda sigue siendo el principal problema

Alonso estrenó motor de combustión, turbo y otros componentes de la unidad de potencia en Bakú. El cambio ya llevaba asociada una penalización porque el equipo había superado los elementos permitidos por el reglamento. El objetivo era aprovechar el fin de semana para introducir piezas y acumular kilómetros con una configuración destinada a afrontar las siguientes carreras.

Sin embargo, el estreno apenas duró unas horas. Durante la segunda sesión de entrenamientos libres, Honda detectó datos anómalos en el sistema de aceite y decidió parar el coche para proteger el propulsor. Alonso solo pudo completar nueve vueltas. “Durante la FP2 vimos datos fuera de lo normal en el sistema de aceite del coche de Fernando. Trabajamos en ello durante la sesión y decidimos no enviarle a pista para preservar la unidad de potencia. También significa, desafortunadamente, que habrá que cambiar partes”, explicó Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda..

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De mal en peor

El contratiempo del motor se suma a un rendimiento general que no invita al optimismo. Bakú es uno de los circuitos que más castiga las carencias de potencia por sus largas rectas y, en la primera jornada, los dos Aston Martin quedaron en las últimas posiciones. Alonso dijo esto por la radio durante los Libres 2: “Sin potencia, no tengo potencia para mantener a nadie por detrás”. En la trampa de velocidad, el AMR26 llegó a perder cerca de 28 km/h respecto al registro más rápido. Una diferencia difícil de compensar incluso cuando el chasis puede ofrecer algo más en las zonas lentas del circuito.

Las vibraciones, la batería, la manejabilidad y un pobre rendimiento del motor de combustión han acompañado al proyecto desde el inicio de la temporada. Aston Martin confiaba en que las últimas evoluciones permitieran encontrar una dirección más competitiva, pero Monza, Madrid y, sobre todo Bakú, han sido otro baño de realidad. Alonso mantiene su confianza en que el proyecto pueda salir de la crisis y todo apunta a que renovará, pero cada nuevo problema es un obstáculo en el camino de una temporada que está dejando muy poco margen para la esperanza de cara a los próximos años.