Fernando Alonso vuelve a sufrir vibraciones en su AMR26 y sus gestos lo dicen todo

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 SEP 2026 - 13:02h.

El piloto asturiano ha sido 19º en la primera sesión de entrenamientos libres

La propuesta de Fernando Alonso que puede ser determinante para su futuro en la F1

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Fernando Alonso ha vuelto a encontrarse con uno de los problemas que Aston Martin parecía haber dejado atrás esta temporada. El asturiano ha realizado un gesto de molestia durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, separando las manos del volante y moviéndolas mientras pilotaba su AMR26. Estas imágenes vuelven a poner sobre la mesa las vibraciones que tanto habían condicionado al equipo británico durante la temporada y que, después de varias actualizaciones, parecían estar bajo control.

El piloto asturiano ha terminado 19º en una primera sesión especialmente complicada para Aston Martin. El trazado de Bakú no es precisamente el escenario que mejor encaja con las características del monoplaza verde y con la unidad de potencia de Honda. Sus largas rectas exigen mucha velocidad punta y el motor japonés está lejos de ser competitivo en ese aspecto. Los nipones ya han reconocido que la manejabilidad del motor ha sido uno de los puntos de trabajo durante el año y que las limitaciones de hardware impiden resolver por completo el déficit de potencia hasta la siguiente evolución del proyecto.

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Los gestos de Fernando Alonso que vuelven a encender las alarmas con las vibraciones

Alonso separó las manos del volante y realizó varios movimientos de queja con ellas mientras su AMR26 circulaba las curvas 1 y 2 del trazado de Bakú. No es la primera vez que el piloto español sufre vibraciones de esta magnitud esta temporada y en Azerbaiyán esto adquiere mayor importancia por las características del circuito. Además, en caso de que esas vibraciones no se puedan solucionar de manera sencilla, Honda y Aston Martin tendrán que rebajar las prestaciones del coche y eso situaría al asturiano todavía más lejos de una hipotética Q2, que es el objetivo del equipo británico cada fin de semana.

Aston Martin se estanca y Fernando Alonso penalizará en Bakú

El de Oviedo afronta el fin de semana de Bakú con la penalización por cambiar de motor como otro condicionante. Aston Martin ya ha tenido que recurrir durante el año a nuevas unidades de potencia y componentes por encima de las asignaciones previstas, lo que ha provocado penalizaciones en anteriores carreras y en Azerbaiyán ocurrirá lo mismo, por lo que el asturiano será sancionado.

La realidad es que Aston Martin no parece dispuesto a realizar una inversión extraordinaria en el AMR26. El equipo introdujo un paquete importante en Hungría y Países Bajos, donde Fernando Alonso cuajó dos buenos resultados, y tenía previstas nuevas medidas de reducción de peso y optimización para las siguientes carreras. Sin embargo, las características de Bakú vuelven a desnudar las carencias del coche. Los de Silverstone mantienen la esperanza y han fijado el fin de semana de Singapur, un trazado mucho más lento y revirado que puede ofrecer un escenario algo más favorable, como una fecha clave.