Por qué la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 es el sábado y no el domingo

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 SEP 2026 - 10:39h.

Se adelanta un día toda la actividad en Bakú por una fecha señalada en el calendario del país

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La Fórmula 1 cambia su rutina habitual este fin de semana. El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta cita del Mundial 2026, no se disputará el domingo como es habitual, sino que la carrera tendrá lugar el sábado 26 de septiembre. El cambio afecta a todo el programa del fin de semana en Bakú, que comenzará el jueves y terminará un día antes de los normal. El campeonato llega a la capital de Azerbaiyán después del estreno del Gran Premio de España en Madrid con Kimi Antonelli como líder del Mundial y con Fernando Alonso y Carlos Sainz en una 'guerra civil'. Al igual que el Madring, este trazado urbano es uno de los más particulares del calendario y, desde su estreno en 2016, ha dejado carreras caóticas con momentos que ya son historia de la Fórmula 1.

El motivo por el que el GP de Azerbaiyán se disputa el sábado y no el domingo

El cambio se debe al Día del Recuerdo de Azerbaiyán, que se celebra el domingo 27 de septiembre. Se trata de una jornada de luto nacional dedicada a recordar a los fallecidos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Por este motivo la Fórmula 1 y las autoridades gubernamentales solicitaron al promotor del Gran Premio adelantar la prueba un día. Los entrenamientos libres serán el jueves y el viernes y la sesión de clasificación será el viernes.

Horarios del GP de Azerbaiyán

En España, horario peninsular, los aficionados podrán seguir la acción desde el jueves 24 de septiembre. Los Libres 1 comenzarán a las 10:30 horas y los Libres 2 a las 14:00. El viernes 25 a las 10:30 será la tercera sesión de entrenamientos, mientras que la clasificación se disputará ese mismo día a las 14:00 horas. La carrera del GP de Azerbaiyán arrancará el sábado 26 de septiembre a las 13:00 horas en España, las 15:00 en Bakú.