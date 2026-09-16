Mercedes y Red Bull dan su brazo a torcer para ver triunfar a Fernando Alonso: quieren ayudar a Honda

Alberto Cercós García 16 SEP 2026 - 14:02h.

Tanto en Mercedes como en Red Bull verían con buenos ojos ayudar a Honda en un 2026 complicado

La F1 no mueve el Madring y sorprende con una decisión en Mónaco: el calendario para 2027

Compartir







Fernando Alonso ha conseguido algo poco habitual en la Fórmula 1: que el debate sobre su futuro trascienda al paddock y llegue directamente a los despachos de la FIA y de los grandes fabricantes. El asturiano volvió a poner sobre la mesa su continuidad después de un 2026 en el que Aston Martin no ha dado el salto esperado y Honda se ha convertido en uno de los principales lastres del proyecto. En Madrid, Mohammed Ben Sulayem reconoció que habló con Alonso y que quería buscar soluciones para evitar que las circunstancias empujen al bicampeón fuera de la Fórmula 1. El presidente de la FIA incluso reveló que le preguntó directamente qué necesitaba para mejorar la situación, mientras recordaba que el organismo ya había concedido medidas extraordinarias a Honda.

Y el problema está lejos de ser menor. Honda arrancó la nueva era reglamentaria con enormes dificultades de fiabilidad y rendimiento, especialmente por unas vibraciones que llegaron a provocar daños repetidos en las baterías y que incluso afectaron físicamente a los pilotos. El fabricante japonés reconoció posteriormente que no fue consciente de la magnitud del problema hasta enero y, pese a las oportunidades adicionales de desarrollo concedidas por la FIA, la recuperación no ha llegado al ritmo esperado. En Monza, Alonso tuvo que cambiar componentes de su unidad de potencia y salir desde el pitlane, mientras que en el Madring volvió a señalar problemas de comportamiento del motor.

Mercedes y Red Bull, conformes con ayudar a Honda

Ante esta situación, Mercedes no parece dispuesto a cerrar la puerta a que Honda reciba más margen para reaccionar. Toto Wolff defendió que el campeonato necesita tener a todos sus grandes fabricantes compitiendo arriba y consideró justa la conversación mantenida entre Ben Sulayem y Alonso. “Necesitan más”, afirmó el jefe de Mercedes en MARCA, antes de insistir en que quieren “tener a todos los constructores 'top' dentro del deporte” y que sean competitivos y exitosos. Para Wolff, las reglas están diseñadas para proteger el espectáculo y, si es necesario, pueden ajustarse para encontrar soluciones. Una postura especialmente significativa viniendo de Mercedes, precisamente el motorista que suministraba los motores a Aston Martin antes de que el equipo apostara por convertirse en escudería oficial de Honda.

Red Bull también ha abierto la puerta. Laurent Mekies, responsable del equipo, dejó claro que, como parte interesada en la Fórmula 1, su formación estará dispuesta a buscar soluciones si aparece una situación que requiera apoyo. “Como partes interesadas en este deporte, si surge alguna situación que requiera solución o apoyo, encontraremos soluciones. Ya votamos a favor de ayudarles este año, todos lo hicieron”, explicaba sin miedo.