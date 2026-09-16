Alberto Cercós García 16 SEP 2026 - 11:45h.

En 2027 se volverá a correr en el Madring en septiembre y habrá diez 'sprints', una muy sorprendente en Mónaco

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De marzo a diciembre. La Fórmula 1 ya ha hecho oficial el calendario para la temporada 2027. Una hoja de ruta que trae consigo 24 Grandes Premios alrededor de todo el mundo. Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin del 24 al 27 de febrero, antes de que el Mundial regrese allí para la primera carrera, seguida de Arabia Saudí. El calendario continuará luego con Australia, Japón y China, seguidos de los Grandes Premios de Miami y Canadá. La etapa europea incluye el regreso de la Fórmula 1 a Portugal en junio, tras Mónaco, y la reincorporación de Turquía al calendario en octubre, entre Azerbaiyán y Singapur. La fase final de la temporada cuenta con carreras en Austin, Ciudad de México, São Paulo y Las Vegas, antes de las dos últimas rondas en Catar y Abu Dabi.

Además, debido al éxito continuado y la fuerte demanda del formato, el número de 'sprints' ha aumentado de seis a diez para 2027, lo que ofrece aún más acción competitiva a lo largo de la temporada para aficionados, promotores y socios. Desde que se introdujo el formato al 'sprint' en 2021, los datos muestran que la audiencia total de los fines de semana al 'sprint' es un 12% superior a la de los fines de semana sin. La clasificación para la 'sprint' es hasta tres veces más popular entre los aficionados que los entrenamientos libres, el 82% de los asistentes a los fines de semana al 'sprint' afirma que añade valor a su entrada, y el 75% de los aficionados a la F1 cree que los eventos con 'sprint' aportan mayor valor al calendario de la temporada. Todo, según el portal de la Fórmula 1.

Respecto a las 'sprint', cabe destacar que Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi serán una 'sprint' por primera vez; y también regresarán a Montreal, Silverstone, Monza, São Paulo y Lusail. Mucho revuelo está trayendo consigo la 'sprint' de Mónaco, sobre todo en redes sociales. Los aficionados más acérrimos del Mundial no entienden esta decisión, ya que no ven cómo las calles del Principado pueden beneficiar al espectáculo con una carrera en dicho formato.

Las fechas más importantes para 2027

Otro de los puntos importantes recae en el Gran Premio de España. La Fórmula 1, precisamente tras estrenar el Madring hace pocos días, ha decidido mantener las mismas fechas para la temporada que viene: la capital española volverá a albergar la carrera del 10 al 12 de septiembre.

Todo, en una temporada que empezará el fin de semana del 12 al 14 de marzo, con 'sprint' incluida en Baréin; que tendrá un gran parón en agosto para las vacaciones de verano y que tendrá uno de los finales más tardíos de la historia del Mundial: habrá carreras hasta el fin de semana del 10 al 12 de diciembre en Abu Dhabi.