La Cartuja estrena aparcamientos y cambios en los accesos para el Betis - Getafe

Álvaro Borrego 16 SEP 2026 - 10:22h.

Se han reordenado varios carriles, abrirán nuevos viales y habrán 2.000 plazas adicionales de aparcamiento

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El Ayuntamiento de Sevilla, en consenso con el Real Betis y la Junta de Andalucía, han realizado una restructuración del plan de movilidad para dotar de mayor permeabilidad al Estadio de la Cartuja ante la afluencia de vehículos que acceden a los alrededores del recinto, con una serie de ajustes de cara a los próximos encuentros y que se aplicarán desde el partido de este jueves 17 de septiembre contra el Getafe. En ElDesmarque hemos repasado algunas de las novedades más significativas.

1. Apertura de viales en el Parque del Alamillo.

En la zona lateral del mismo que ya se han habilitado en otros encuentros como las finales de la Copa del Rey, que quedarán abiertos para el acceso por el Puente del Alamillo de los autobuses de las peñas béticas que acuden a los encuentros, evitando que tengan que entrar, como hasta ahora, por la rotonda de la SE-20.

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2. En Camino de los Descubrimientos, se procederá a:

- En el tramo entre Matemáticos Rey, Pastor y Castro hasta la glorieta José Luis Manzanares Japón (actualmente en un único sentido norte-sur), se van a habilitar dos carriles de circulación: uno en sentido sur-norte, y uno en sentido norte-sur.

- En el tramo entre Matemáticos Rey, Pastor y Castro y Francisco de Montesinos (Monasterio de la Cartuja), también se reordena en tres carriles de circulación: uno en sentido sur-norte y otros dos en sentido norte-sur. En este tramo, se habilitará además una banda de aparcamiento en cordón en la zona oeste (pegada a Sevilla TechPark).

- Sumando ambas actuaciones, se ganan 91 plazas más de aparcamiento en la zona.

3. Se va a abrir la zona norte de Sevilla TechPark, una medida demandada por los aficionados béticos. Hasta ahora, al contar solo con un carril para transporte público en Camino de los Descubrimientos, el abrir esa zona imposibilitaba la circulación normal de los autobuses de TUSSAM. Al habilitarse los carriles anteriormente reseñados, se posibilita esta apertura de la zona norte para acceso de los vehículos de los aficionados. En ese espacio, se cuenta con aproximadamente unas 2000 plazas de aparcamiento, que se suman a las 2500 plazas con las que cuenta la zona sur de Sevilla TechPark que siempre ha permanecido abierta durante los partidos.

4. Las lanzaderas de TUSSAM que conecta con el Estadio de la Cartuja van a acceder en desde la glorieta José Luis Manzanares Japón hasta el propio estadio. Hasta ahora, esta prolongación se cerraba para los partidos, por lo que se gana en comodidad en el acceso de quienes usan el transporte público para acudir a los partidos.