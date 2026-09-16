Pablo Sánchez 16 SEP 2026 - 07:33h.

Mourinho revela su plan específico con Vinicius en el Real Madrid: "Ahora estamos con las asistencias y el juego defensivo"

El brasileño quiere recuperar su olfato tras un irregular inicio de curso

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La temporada 26/27 de Vinicius Junior con el Real Madrid no ha comenzado de la forma esperada. Mientras Mourinho lo defiende a capa y espada y busca su mejor versión, el jugador sigue sin encontrarla. Ante el Elche se vivió un nuevo episodio de un problema que ya es extensible a a varios partidos atrás. El brasileño es consciente de que debe mejorar y así lo expresó tras la victoria en el Martínez Valero.

Vinicius dejó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que prometía que los goles volverían a llegar y donde mostró su lado más autocrítico. "Los goles van a volver, no puedo fallar tantas. El domingo hay más. Hala Madrid", decía el futbolista merengue junto a una imagen celebrando un gol durante el encuentro.

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La valoración de José Mourinho

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, aseguró este martes tras el triunfo en Elche que su equipo acabó sufriendo para lograr la victoria porque no supo “matar el partido” y perdió “el control” del juego en parte del segundo tiempo. “Hay partidos que parecen acabados pero no están acabados. Tienes tres o cuatro oportunidades, y de la facilidad con la que nos sentimos pasamos a no controlar el juego”, dijo el portugués, que lamentó que su equipo no aprovechara los buenos momentos en el partido para ponerse “tres o cuatro a cero”. Mourinho elogió la capacidad del Real Madrid para, tras el empate del Elche, “reaccionar y ganar, que es lo más importante”.

“Con los partidos del Real Madrid nadie se aburre porque son muy divertidos”, dijo el luso, que elogió la aportación de Carlos Espí, autor del gol de la victoria en el descuento, si bien ve poco probable encontrarle acomodo junto a Mbappé para no desequilibrar al equipo. “Con los cambios del final hemos arriesgado todo. Podíamos perder, pero había que hacerlo porque el empate no nos sirve”, explicó el entrenador. “O matamos o morimos”, resumió.

El portugués destacó el partido de Diomande, al que ve mejor físicamente y adaptado al equipo e insistió en que lo que menos le gustó del Real Madrid es que entregara “el control del juego”.