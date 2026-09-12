Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 23:58h.

El técnico portugués confirma que está trabajando diferentes facetas del juego con el jugador brasileño

Pitos en el Bernabéu y tremendo zasca de Poli Rincón a Mourinho: "Este hombre no quiere jugar al fútbol"

Compartir







José Mourinho ha comparecido tras el partido del Real Madrid ante el Rayo Vallecano. El técnico luso se ha mostrado generalmente satisfecho con todo lo visto sobre el césped del Bernabéu, aunque tampoco niega que su equipo ha cometido errores fruto de la relajación en la segunda mitad.

Cómo define el encuentro: "Defino el de hoy como un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia sería el 3-1, el 4-1, el 3-0... yo sabía que el equipo no tenía fortaleza física ni mental para jugar del mismo modo. Sabía que el equipo no lo podía hacer. La imagen que ilustra bien lo que yo digo es cómo Jude Bellingham ha jugado los últimos 10 minutos, que no tenía ningún tipo de energía. Y la energía es física pero también mental. Bajar no solamente la intensidad del juego, también la concentración. Todos han cometido errores en primera fase de construcción, donde hemos perdido tres o cuatro balones. Dificultad de presionar, bloque más bajo, el Rayo con más tiros a puerta que en el primer tiempo no había llegado... yo ya lo sabía. Con la experiencia que tengo de Champions y tantos años, sabía que iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido".

¿Algo le preocupa?: "Estoy contento, porque estamos juntos hace tres meses, pero de verdad no son tres meses. De verdad solo podemos contar que estamos todos juntos desde que regresaron todos los jugadores del Mundial. No se puede construir la perfección... la perfección en fútbol no existe, pero digo un equipo casi perfecto, no es en tres meses, y algunas veces no es en tres años. Lo que estamos haciendo tiene muchísimas cosas positivas. Ahí vamos, poco a poco".

¿Tenía presión por poner a Diomande como titular?: "Estoy un poco mayor para sentir presión. Como entrenador, tienes diferentes tipos de plantilla. A veces tienes que rezar para que nadie se lesione, y en otras tienes muchísimas soluciones. Diomande va a ir mejorando, pero tiene muy poquito tiempo de fútbol europeo, la última temporada del Leipzig y poco más. Pero se ve claramente, y vosotros en los entrenamientos todavía más, que tiene un potencial increíble. Uno contra uno, centro, tiro... es un jugador muy fuerte y nos da muchísimas opciones. Puede jugar en la posición de Vini, puede jugar en derecha, Arda puede jugar en derecha y donde Jude Bellingham... tengo que tomar decisiones. Ahora quiero hacer evolucionar a Diomande, porque el resto ya sé lo que me pueden dar".

El proceso de evolución con Vinicius y si su problema es físico o mental: "No, no, físicamente está mejor que nunca. Le falta ahí un milímetro para llegar a su velocidad máxima. Pero la capacidad de repetir esfuerzos es enorme. Ya ha entendido que mi exigencia defensiva es alta, y es un proceso que él está asimilando. Mentalmente es muy fuerte. Es un chico que tiene muchos años de Madrid, lo conoce mejor que nadie. Toda su vida juega sobre una responsabilidad gigante, que es jugar en el Real Madrid y la selección brasileña. Sabe perfectamente que está llegando. En este momento estamos en el momento de las asistencias, y de obligar a su mente a interpretar el juego desde el punto de vista defensivo. Ya llegarán los goles".

Por qué ha metido a Cucurella al final en lugar de a otro delantero: "Fácil, quiero ganar. Y quiero ganar con un máximo posible de goles, pero cuando estás 3-1 que te quedan cinco minutos por jugar, y tienes un lateral derecho del Rayo que es un grandísimo jugador, muy ofensivo, muy rápido, muy potente y con una capacidad de repetir esfuerzos y crear problemas por ahí, me ha parecido que era mejor cerrar la puerta. El tiempo de hacer filigranas y meter más goles estaba acabado. 3-1 y a casa. Después hemos hecho el cuarto, pues mejor".