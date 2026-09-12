El uno por uno del Real Madrid ante el Rayo: vendaval ofensivo con diez notables y un 10

Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 23:00h.

Mbappé, Carreras y Bellingham, los mejores sobre el césped del Bernabéu

Rafa Jódar, que cantó el himno del Real Madrid, se sumó a la ovación del Bernabéu a Nadal

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El Real Madrid venció por cuatro goles a uno en el partido frente al Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 6 de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro que el conjunto blanco fue muy superior y deja incluso cierta sensación de resultado corto por la gran cantidad de ocasiones que tuvieron los de José Mourinho. A continuación ponemos notas a los jugadores blancos en su triunfo en el Santiago Bernabéu.

Thibaut Courtois (7): La mayoría del trabajo que tuvo fue en envíos de media distancia, ya que la defensa se cerró bien. Impecable, como siempre.

Denzel Dumfries (6): Subiendo mucho la banda, aunque le faltó algo de precisión en los centros. En defensa contuvo bien a Álvaro García.

Ibrahima Konaté (6): Correcto en la anticipación y defendiendo muy hacia delante.

Antonio Rüdiger (7): Contundente, bien por arriba y poderoso en los duelos.

Álvaro Carreras (8): Cogiendo mucha altura en toro momento. Provocó el penalti del 1-0 y, un minuto después, marcó él mismo el 2-0 tras una pared con Mbappé. Luego sufrió un poco en defensa con su marcaje.

Bernardo Silva (7): Dando mucha calma a las posesiones del Real Madrid, una salida limpia desde atrás pero también sabiendo cuándo acelerar.

Fede Valverde (7): Abarcando mucho terreno. Cortó algún conato de contragolpe en la primera mitad. Sustituido.

Yan Diomandé (7): Hizo la guerra un poco por su cuenta y, si bien estuvo bien, aún le queda mucho para integrarse en el equipo. Dejó varias jugadas peligrosas, centros y algún tiro que pudo acabar en gol.

Jude Bellingham (8): Omnipresente. Dejó un par de robos en campo rival que acabaron en ocasión manifiesta, y también se fue con su golito.

Vinicius Júnior (7): Muy buen partido, jugando para el equipo. Más centrado en asistir a sus compañeros y ser generoso que en buscar la jugada individual. Pese a todo, también tuvo alguna, aunque le faltó acierto. Le perjudicó una pérdida suya (en un balón que también era un compromiso) que acabó en el gol rayista.

Kylian Mbappé (10): Dos goles y asistencia, y fue el jugador más insistente de todos. Siempre deja la sensación de poder meter tres a poco que esté fino.

Las notas de los suplentes del Real Madrid frente al Rayo Vallecano:

Eduardo Camavinga (7): Partido positivo del mediocentro francés dando continuidad al juego del equipo. Condujo una contra en el descuento que sirvió para poner el 4-1 definitivo.

Aurélien Tchouaméni (5): Correcto en su regreso con el Real Madrid tras superar su lesión.

Arda Güler (7): Dejó una auténtica exhibición en los 10 o 15 minutos que disputó. Sacó la chistera y se puso a dar pases de fantasía y estuvo cerquísima de llegar un nuevo gol.

Marc Cucurella (-): Jugó pocos minutos. Sin calificar.