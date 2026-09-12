María Trigo 12 SEP 2026 - 23:26h.

El exfutbolista del Real Madrid no se cortó a la hora de criticar al entrador portugués

Rafa Jódar, que cantó el himno del Real Madrid, se sumó a la ovación del Bernabéu a Nadal

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El Real Madrid, tras una primera parte en la que goleó, salió muy relajado tras el paso por el vestuario y el Rayo Vallecano le complicó la vida en la segunda parte. Se puso 3-1, dio balones al palo y llevaban el peso del juego. Los pitos, otra vez, empezaron a aparecer en el Santiago Bernabéu. No fueron tan sonoros como el pasado martes frente al Inter de Milán en la Champions League, pero ahí estuvieron otra vez.

Poli Rincón, contra Mourinho

Esto deja claro que el madridismo no está contento con su equipo a pesar de los resultados y que quiere más, mucho más. Para Poli Rincón, exfutbolista del Real Madrid, el principal culpable de todo ello es José Mourinho. Tanto es así que en plena vorágine del enfado de la afición, no dudó en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope en decir de forma clara lo que piensa del técnico portugués: "El que tiene que reaccionar es el entrenador. Está viendo que estamos en el minuto 64 y lo que está pasando en el Bernabéu es el entrenador. Y tenemos al mismo entrenador que pasó lo que pasó la otra vez. No juega al fútbol. Este hombre no quiere jugar al fútbol. no quiere tener el balón. No quiere pasar por el centro del campo. Ganaremos el partido, sí. Y seremos resultadistas. Pero a mí esto no me gusta".

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La relación del Real Madrid con el Bernabéu esta temporada es como una montaña rusa, igual que su fútbol. Gana casi siempre, pero no termina nunca de enamorar porque la faena nunca es completa. Todavía es pronto para ver la reconstrucción de Mourinho, pero la paciencia del Bernabéu tiene la mecha muy corta y se ha vuelto a demostrar.