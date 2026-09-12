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Qué pasa en la curva 12 y por qué es el gran reclamo de Madring en el regreso de la Fórmula 1

La curva 12, el gran reclamo de Madring: 270 grados de arco con una inclinación del 24 por ciento
La curva 12, el gran reclamo de Madring. Mediaset
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45 años después vuelve la Fórmula 1 a Madrid y Mediaset tiene preparado un despligue brutal. Madring tiene un 'sold out' de entradas y la previsión de reunir a 345.000 asistentes. Hoy ya ha estado presente para descubrirte cosas como las que pasan en la curva 12. Tal y como se puede ver en el vídeo, la curva 12 tiene 547,8 metros y 270 grados de arco, al que se le añade una inclinación del 24%, pero el gran reclamo de ella no sólo está en lo deportivo, sino que está rodeada por un espectacular anfiteatro para 45.000 espectadores, que se ha convertido en el gran reclamo de Madring y en un quebradero de cabeza para los equipos.

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