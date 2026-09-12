Marc Márquez se lleva la 'sprint' en Misano y le gana la primera partida a Marco Bezzecchi

Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 15:27h.

Marc Márquez da la sorpresa con un ritmazo, supera a Marco Bezzecchi y gana la 'sprint' en Misano

Marc Márquez reconoce que quería enviar un mensaje con la viral foto de su brazo

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Victoria superlativa. De las que van a hacer daño al rival. De las que uno no se esperaba por cómo se estaba reproduciendo el fin de semana en Misano. Si bien únicamente se trata de la 'sprint' y que aún falta la carrera larga del domingo, el triunfo de Marc Márquez en el Gran Premio de San Marino es un golpe de realidad para todo aquel que sospechaba un dominio férrero de Aprilia y Marco Bezzecchi. Pese a que la teoría dictaminaba que eso era lo normal, nada se puede hacer cuando a Márquez se le pone algo entre ceja y ceja. El '93' sabía lo complicado que era ganar este sábado, más aún tras el tiempazo de Bezzecchi en la 'pole', pocas horas antes. Un puñetazo sobre la mesa para el fin de semana y que, además, le acerca a 14 puntos al liderato que aún mantiene un Jorge Martín que ha pasado tercero por meta.

La estrategia de Marc Márquez era clara: calcar lo que hizo hace dos semanas en Aragón. El de Ducati, partiendo desde la segunda posición y teniendo delante únicamente a Bezzecchi, le metió la moto al '72' en la primera curva. Un hachazo que durante el resto de la 'sprint' supo gestionar a las mil maravillas, con un ritmo que le hizo inalcanzable tanto para el propio Bezzecchi como para otros rivales como Martín o su hermano Álex Márquez. Con este triunfo no solo suma 12 valiosos puntos, sino que le permite demostrar que sigue teniendo intactas sus aspiraciones al título de MotoGP.

"En cuanto salí, el plan era ponerme líder porque iba el medio y Bezzecchi iba con el blando, y esas primeras vueltas eran peligrosas. He apretado, he tomado distancia y he visto que se ha acercado, por lo que he atacado en las últimas vueltas. Estaba gestionando y tenía el ritmo, pero lo importante es mañana", cuenta el propio Márquez antes del podio de la 'sprint' en Misano.

Así ha terminado la 'sprint' del GP de San Marino