Alberto Cercós García 29 AGO 2026 - 16:13h.

Marc Márquez cumple su primer objetivo en Aragón y ya mira de reojo a la carrera de mañana

Marc Márquez se mete presión y tiene claros su objetivos en Aragón

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Marc Márquez volvió a imponer su ley en MotorLand. El piloto de Ducati se llevó la victoria en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Aragón después de arrancar desde la segunda posición, justo por detrás de Marco Bezzecchi, y protagonizar una salida decisiva. El italiano había conseguido la pole por apenas 89 milésimas sobre el español, pero Márquez tenía muy claro dónde debía ganar la carrera: en la primera curva. Allí lanzó el ataque sobre Bezzecchi y se colocó al frente, mientras Álex Márquez aprovechaba también el movimiento para situarse segundo. Desde ese momento, el vigente campeón imprimió un ritmo que nadie pudo seguir y acabó cruzando la meta con su hermano segundo y Bezzecchi tercero.

El propio Marc explicó después de la carrera que aquella maniobra inicial estaba perfectamente estudiada. La elección de neumáticos había marcado buena parte de su estrategia, ya que todas las Ducati apostaron por el compuesto medio mientras Bezzecchi montó el blando trasero. "He visto que Bezzecchi sería con el blando; esas tres, cuatro primeras vueltas tiene un extra grande", explica Márquez en DAZN. Por eso entendió que no podía esperar: "La baza para intentar ganar la 'sprint' era esa primera curva y ahí hemos ido". Una vez en cabeza y con una ventaja cercana al segundo, el de Cervera optó por administrar el esfuerzo, cuidando neumáticos y energía y utilizando las vueltas restantes para obtener información de cara a la carrera larga.

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La clave para ganar que puede repetir el domingo

La victoria supone además un golpe importante en la pelea por el Mundial. Jorge Martín terminó quinto, mientras que Bezzecchi fue tercero, por lo que el líder de Aprilia mantiene la primera posición, aunque ahora con 29 puntos sobre su compañero italiano. Marc Márquez, por su parte, recupera la tercera posición y se queda a 33 puntos del liderato después de sumar otros doce. La situación deja completamente abierta la lucha por el campeonato, especialmente en un circuito donde el piloto de Ducati ha demostrado históricamente una velocidad extraordinaria.

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Sin embargo, Marc no quiere trasladar automáticamente el planteamiento de la 'sprint' al domingo. Sabe que la carrera será más exigente y que cada decisión tendrá consecuencias mayores. "Hoy ha habido la primera curva, que he arriesgado, el riesgo ha sido alto. Mañana veremos", reconoce. El campeón estudiará durante la noche dónde están realmente Bezzecchi y Álex, a los que considera los dos rivales que más ritmo han mostrado, aunque tampoco descarta a Pedro Acosta después de su cuarto puesto. "Hay momentos de la carrera donde hay que arriesgar, donde hay que sacar un poquito más", señala. La clave, por tanto, será decidir cuándo merece la pena jugarse más: "La carrera es más larga", recuerda Márquez.