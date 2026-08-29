El Real Madrid ficha a Sergio Martínez y define su plan de futuro lejos del Racing de Santander

Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 15:53h.

Cerrado a expensas de la oficialidad

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El Real Madrid cierra un nuevo fichaje. En esta ocasión se trata de un fichaje de futuro que llega procedente del Racing de Santander. Tras un debut colosal en LALIGA EA Sports, la dirección deportiva merengue echó el ojo a un joven centrocampista de tan solo 19 años que tenía encandilado a El Sardinero. Hablamos de Sergio Martínez.

Tal y como adelanta en exclusiva el informador Fabrizio Romano, Real Madrid y Racing de Santander han cerrado este sábado el traspaso del prometedor futbolista de Laredo. A pesar del interés del fútbol inglés, alemán e incluso saudí, Sergio Martínez recalará en el club blanco.

El plan de futuro del Real Madrid con Sergio Martínez

En este sentido, la citada fuente va más allá del propio fichaje y acaba con una de las grandes dudas. Desde que trascendió el interés del Real Madrid en Sergio Martínez, los aficionados del Racing de Santander especulaban con una posible cesión hasta final de temporada. Esto no ocurrirá y el mediocentro, goleador ante el Villarreal CF, abandonará definitivamente El Sardinero.

Además, la operación se ha cerrado por una cantidad económica que ronda los tres millones de euros. Sergio Martínez pasa a firmar un contrato con el Real Madrid hasta junio de 2030, desconociéndose aún su nueva cláusula de rescisión.

Formado en la cantera racinguista, Chema Aragón ponía en valor en su última comparecencia el fuerte sentimiento por el Racing que siente Sergio Martínez. El centrocampista, pese al interés de un gigante del fútbol mundial como el Real Madrid, llegó a tener dudas de aceptar la propuesta merengue en este mercado de fichajes. Unos días después, el joven centrocampista de Laredo no ha dejado pasar la oportunidad de crecer en lo deportivo, pero también en lo económico en la Casa Blanca. El club madrileño ya tiene centrocampista para toda una década. La idea inicial es que pase a formar parte del primer equipo, ya que José Mourinho ha dado luz verde a este movimiento.