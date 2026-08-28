El Leganés anuncia oficialmente el fichaje de Álvaro Morata con dardo al Getafe

Alberto Cercós García 28 AGO 2026 - 17:09h.

Se trata de una de las operaciones más llamativas en Segunda División: Morata, cedido en el Leganés

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Álvaro Morata ya es oficialmente nuevo jugador del Leganés. El delantero madrileño regresa así al fútbol español para convertirse en una de las grandes bombas del mercado de LALIGA HYPERMOTION, después de que el conjunto pepinero haya cerrado con el Como su llegada en calidad de cedido por una temporada. La operación ha ido avanzando durante los últimos días, con el acuerdo entre el jugador y el Leganés prácticamente encarrilado desde el principio, mientras el principal escollo se encontraba en el reparto de su elevado salario con el conjunto italiano. Finalmente, ambas entidades han encontrado la fórmula para hacer posible una incorporación absolutamente inesperada: Morata, a sus 33 años y con una trayectoria que incluye Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid o Milan, jugará ahora en Segunda.

El movimiento llama especialmente la atención por el perfil del delantero y por la decisión de regresar a Madrid, priorizando también su deseo de recuperar estabilidad y protagonismo después de una complicada etapa en el Como, donde su rendimiento con Cesc Fábregas en el banquillo ha estado muy por debajo de lo esperado. El Leganés, que aspira a regresar a Primera, se lleva así a uno de los nombres más mediáticos del fútbol español en una operación que difícilmente podía imaginarse hace apenas unas semanas.