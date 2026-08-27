Leganés y Como discuten la formula del fichaje de Álvaro Morata con una baza a favor

Pablo Sánchez 27 AGO 2026 - 11:05h.

Las frases más llamativas de Álvaro Morata: del "haber ganado un título con el Atlético" a la final de Copa que se pierde por "miedo"

El delantero quiere regresar a España este verano

Compartir







Una de las bombas del mercado de fichajes llegó en esta recta final con un mítico futbolista como protagonista. Se trata de Álvaro Morata. Después de un verano vinculado al fútbol español a través del interés del Dépor, LaLiga vuelve a su puerta. El Leganés se lanzó a por su refuerzo estrella con el apartado económico como principal impedimento.

En estas últimas horas, según avanza el periodista especializado en deportes Matteo Moretto, ambos clubes discuten las condiciones de su salida y la fórmula idónea, que serviría para mantener a Morata ligado al Como 1907 y facilitar su vuelta a España en el apartado económico. La fórmula que se maneja es la de una cesión por un futbolista que tiene contrato en vigor hasta 2029.

Las conversaciones entre las partes continúan con una baza que juega a favor del difícil fichaje de Morata por el Leganés. No es otra cosa que el deseo del jugador de volver a España. Tras una época de desencuentros, el atacante quiere regresar al fútbol nacional y eso le facilitaría su llegada a Butarque. Por delante, algo menos de dos semanas para conocer su destino.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Morata se cuela en la agenda de equipos extranjeros mientras el Dépor aguarda por su fichaje

El futuro de Morata

Estas fueron las declaraciones de Matteo Moretto en DAZN para analizar el futuro de Morata y la posibilidad de fichar por el Leganés: "Morata puede dejar el Como, el Como está esacuchando ofertas por él. A Morata le encantaría volver al fútbol español y vivir en Madrid, donde tiene toda su vida. El presidente del Leganés quiere firmar a un delantero top a nivel técnico y mediático y esta opción está sobre la mesa. Hay conversaciones entre las partes, el Leganés haría un esfuerzo importante a nivel de salario para acercarse a lo que pide Morata. Tiene contrato hasta 2029. Aún no está cerca de cerrarse pero hay conversaciones positivas", informó.