Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 11:54h.

Las frases más llamativas de Álvaro Morata: del "haber ganado un título con el Atlético" a la final de Copa que se pierde por "miedo"

El delantero español no termina de encajar en el Como 1907

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El fútbol español vuelve a estar en el horizonte de Álvaro Morata en el presente mercado estival. Su rendimiento en el Como 1907 de la mano de Cesc Fábregas no está siendo el esperado y apunta a salir en los próximos días. Durante el primer tramo de la ventana veraniega se le vinculó con el Dépor, pero ahora los focos apuntan a LALIGA HYPERMOTION. Concretamente, al Leganés.

Según apunta el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, el Leganés estaría interesado en el fichaje de Álvaro Morata, quien tiene contrato en vigor en Italia hasta 2029. Tal y como cuenta, el apartado económico es el gran impedimento para que este acuerdo cristalice. El conjunto pepinero espera que el Como ponga de su parte para facilitar una salida que satisface a todas las partes.

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El interés del Dépor

El Leganés no es el único equipo español que se ha interesado este verano por Álvaro Morata. El Dépor también tanteó su incorporación durante los primeros compases del mercado. Sin embargo, se decantó por Aubameyang. Fue en julio cuando el Dépor presentó una interesante oferta al Como para la cesión del delantero. El principa obstáculo entre las partes tenía que ver con el porcentaje a repartir entre ambos clubes. A partir de ahí las negociaciones se disiparon hasta terminar olvidando esta opción.

La posibilidad de Morata de volver a España choca con unas declaraciones del propio jugador en las que aseguraba no sentirse preparado para volver a España después de las críticas recibidas. "Me gustaría mucho jugar en el Getafe, pero pensándolo bien, creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en España. Por tener que afrontar los comentarios de la gente cuando vas a jugar en estadios. Me sigue afectando mucho lo que dice la gente", comento este verano en el canal de Youtube de Mario Suárez.