Josep Pedrerol pide al Bernabéu que se ponga en pie para ovacionar a Mourinho: "Es algo que hay que hacer"

Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 07:13h.

El afamado presentador, no duda con el técnico luso

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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En su comparecencia pública previa al encuentro ante la Real Sociedad, José Mourinho se alejó del foco al ser cuestionado por su regreso al Santiago Bernabéu. Este miércoles, el técnico luso volverá a sentarse en el banquillo local del Real Madrid y se espera un gran recibimiento. Pese a la decepción del pasado curso, Josep Pedrerol hace un llamamiento en El Chiringuito.

En el último programa del espacio deportivo de esta casa, el afamado presentador compartió su opinión sobre la nueva 'primera vez' de Mourinho en la Casa Blanca.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.