El fichaje de Adama Traoré provoca un 'pero' y el Deportivo trabaja para resolverlo

Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 14:28h.

El club herculino confía en la llegada del extremo

El Deportivo reactiva el fichaje de Lucas Vázquez y busca el acuerdo con una baza

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El optimismo crece con el paso de las horas en las oficinas de Riazor con Adama Traoré. El Deportivo de A Coruña quería cerrar su ataque con un extremo derecho de garantías y muy pronto fue relacionado con el mediático futbolista de L'Hospitalet de Llobregat. Su prioridad parecía que era continuar en Inglaterra, pero ahora Fernando Soriano está muy cerca de conseguir su ansiada guinda.

En las últimas horas, el periodista Matteo Moretto avanzaba el "moderado optimismo" que se respiraba en A Coruña por la incorporación del internacional español. Las próximas horas se antojan claves, aunque el fichaje de Adama Traoré también provoca un 'pero' nada menor.

El 'pero' a resolver por el Deportivo tras el fichaje de Adama Traoré

La operación de Adama Traoré tiene un importante punto a favor y es que aterrizaría en el Dépor en calidad de agente libre. Tras finalizar su contrato con el West Ham, el extremo podía firmar gratis por otro equipo y ahí se movió rápido el club herculino. No obstante, como informa el Diario AS, el fichaje también provoca un giro al plan de mercado de Fernando Soriano.

La más que posible llegada de Adama Traoré supone una gran inversión en lo que al límite salarial respecta. El extremo, al igual que otros fichajes de nivel como Aubameyang o Angeliño, consumiría un gran porcentaje del margen salarial.

Por esta razón, y siempre que se acabe cerrando el fichaje del internacional español, el Deportivo debería buscar fórmulas imaginativas para inscribir al ansiado central que sigue buscando en este mercado de verano. Si no consiguen garantías para su encaje salarial, la incorporación del zaguero restante quedará completamente descartada. Es un 'pero' que el Dépor está dispuesto a asumir.

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Aubameyang, un fichaje que cae de pie en A Coruña

Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Deportivo de La Coruña, marcó este lunes su segundo gol de la temporada, en el 1-1 ante el Málaga, y se unió al grupo de cabeza de la tabla de goleadores, junto a Mariano Díaz (Alavés), Raphinha y Fermín López, del Barcelona, y Roberto Fernández, del Espanyol.

-Clasificación tras dos jornadas: