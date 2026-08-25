El Barcelona sorprende con el fichaje de Castello Lukeba y depende de otra operación

Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 09:54h.

Se trata de un jugador comodín que puede resolver dos problemas en el Barça

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El FC Barcelona pelea por varias incorporaciones en este tramo final de mercado de verano, y aunque todos los huevos parecen colocados en la cesta del delantero centro, Deco calienta otras operaciones. En llegadas, pero también en materia de salidas. El líder de la parcela deportiva azulgrana afronta estos últimos días con el reto de liberar espacio en la primera plantilla y lanzarse a por activos que desea Hansi Flick. Con el último ha sorprendido.

El entrenador azulgrana tiene mucho peso en la planificación culé, y gracias a su constante contacto con Deco, toma partido en los fichajes. Así se explica el seguimiento que está realizando el Barcelona por Castello Lukeba.

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El Barcelona sorprende con el fichaje de Castello Lukeba

Según avanza el prestigioso The Athletic, el club azulgrana está monitoreando a Castello Lukeba para este mercado de verano. La figura del entrenador culé es clave, ya que Hansi Flick es un admirador de este joven futbolista que puede actuar de comodín en la retaguardia. Su posición natural es la de central, pero también puede jugar como lateral izquierdo.

Este último dato explica por qué el fichaje de Castello Lukeba está sujeto a otra operación. La llegada del futbolista francés del Leipzig a Can Barça depende de la salida de Alejandro Balde. Si el lateral acaba marchándose en esta recta final de mercado, todo hace indicar que Deco realizará una ofensiva por el zaguero de Lyon.

Y mientras tanto... Rodri ya aparece

El centrocampista del Barcelona Rodrigo Hernández 'Rodri' ha empezado a trabajar este lunes con el grupo y podría entrar en la convocatoria para el partido de LaLiga de este jueves que el conjunto azulgrana disputará ante el Athletic Club en el Spotify Camp Nou.

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El capitán de la campeona del mundo, fichaje estrella del Barcelona esta temporada procedente del Manchester City, se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con los que no fueron titulares o no participaron en la goleada ante el Elche (0-5): Olmo, Brian Fariñas, Cortés, Gordon, Bisiwu, Koundé, Cancelo, Cubarsí, Szczesny, Eder Aller y Hamza Abdelkarim.

También se ha entrenado con normalidad el defensa Alejandro Balde, descartado por Hansi Flick para el primer encuentro liguero de la temporada y cuyo futuro parece estar lejos del Barça. En cambio, los que jugaron más minutos en el Martínez Valero han realizado ejercicios de recuperación. De estos solo han saltado al césped Raphinha, Adeyemi, Pedri y Fermín.

No se ha entrenado del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', quien se retiró lesionado ante el Elche y que esta mañana se ha sometido a pruebas médicas que han confirmado que solo sufre una contusión en la rodilla derecha. Los azulgranas volverán a ejercitarse este martes para seguir preparando el debut liguero en el Spotify Camp Nou ante el Athletic.