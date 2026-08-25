El Deportivo reactiva el fichaje de Lucas Vázquez y busca el acuerdo con una baza

Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 09:19h.

El equipo herculino también está muy atento al extremo

El Deportivo se acerca al fichaje de Adama Traoré y mueve la opción de Gabri Martínez

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El Deportivo de A Coruña arranca su particular LALIGA EA Sports con dos puntos que bien podrían haber sido seis. Tras adelantarse en el marcador ante Elche y Málaga con goles de Aubameyang, el equipo herculino ha acabado firmando empates cuando más cerca parecía de la victoria. Antonio Hidalgo no altera el plan sobre el césped, pero tampoco Fernando Soriano en un mercado de fichajes que se calienta en las últimas horas.

Todos los caminos conducen a Adama Traoré, el elegido para reforzar la posición de extremo y por el que se han producido importantes avances, aunque la dirección deportiva herculina también reactiva el fichaje de Lucas Vázquez.

El Deportivo busca el acuerdo por Lucas Vázquez con una baza

Según informa Matteo Moreto en DAZN, el Deportivo ha alterado su plan inicial y, tras enfriar la posible incorporación del lateral derecho, los contactos se han intensificado en esta recta final de la ventana estival. La citada fuente afirma que Fernando Soriano y su equipo de trabajo tratan de convencer al entorno de Lucas Vázquez.

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Y el Dépor cuenta con una baza para ello. Con contrato en vigor en el Bayer Leverkusen, el equipo coruñés apela al factor emocional para convencer a un Lucas Vázquez que se marchó siendo un juvenil al Real Madrid y aún no sabe lo que es defender la camiseta del equipo de su ciudad.

El citado periodista actualizó la situación de esta operación: "Lucas Vázquez nació allí en A Coruña y tiene un contrato hasta 2027. Puede salir. Fue opción a principio de verano, luego parecía una posibilidad casi caída, pero en estos días el club ha vuelto a contactar con el entorno de Lucas Vázquez para ver si hay la manera de llegar a un acuerdo. Puede ser una opción interesante para estos últimos días de mercado".

Antonio Hidalgo analiza al equipo herculino tras las dos primeras jornadas

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, destacó que el punto es bueno, pero venían a por la victoria, con un penalti leve. "Le toca, mucho o poco, leve. Sumar fuera de casa como en La Rosaleda, como está, me pone muy contento, para nosotros es sumar, pero veníamos a por los tres puntos", indicó.

Hidalgo, que fue jugador del Málaga, está muy agradecido: "Es la primera vez que sumo como entrenador en La Rosaleda, pasé tres años muy queridos aquí, le deseo lo mejor. Es un equipo que va a dar guerra, muy bien trabajado, preparado para luchar contra todo".

"Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo, de estar siempre en los partidos. Durante el partido ha habido diferentes fases, hemos empezado bien, sobre todo la situación que hemos tenido tras el primer gol. Luego ahí hemos estado algo más desajustados con la situación de Juan Cruz", señaló.

El entrenador del conjunto gallego precisó que en la segunda parte "hemos sufrido algo más" y el partido "se ha vuelto más loco al final", siendo bastante "parejo", pero "es un punto y a pensar en lo siguiente". "En defensa y en ataque es pronto para evaluar. Es cierto que sin balón hay mucha gente que domina lo que queremos. La diferencia ha sido en esa chispa de los jugadores de banquillo", concluyó.