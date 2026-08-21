El Deportivo cambia su plan de mercado por Yeremay y tiene dos necesidades a resolver

Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 10:53h.

La posible salida del extremo, en duda

El Deportivo mueve la opción de Sergio Arribas y el Almería se protege con un fichaje del Real Madrid

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El Deportivo de A Coruña llega al tramo final del mercado de verano siendo consciente de que aún debe reforzar más su primera plantilla. Tras arrancar en casa LALIGA EA Sports 2026/27 con un empate, Antonio Hidalgo demanda más cromos para apuntalar el equipo. No obstante, la dirección deportiva está obligada a cambiar su plan ante la incertidumbre que rodea a Yeremay Hernández.

El eje de la zaga pide un defensa más a gritos y en ataque se tanteaba la opción de Adama Traoré, muy difícil en lo económico y con la prioridad del jugador de seguir en Inglaterra, como posible guinda para el ataque.

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Ahora, y sin obviar una posible incorporación en el centro del campo tras la lesión de Noé Carrillo, el Deportivo se enfrenta a un cierre de mercado que podría demandar un gran fichaje que sustituya a Yeremay.

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El Deportivo cambia su plan de mercado por Yeremay Hernández

Según avanza DXT Campeón, Fernando Soriano amplía el abanico y cuenta con dos escenarios para afrontar el cierre de mercado. Y todo ello con dos claras necesidades por resolver. Por un lado, los citados fichajes del central y el extremo, pero también es prioritario acelerar varias salidas que permitan liberar licencias.

Si sale Yeremay rumbo al Hull City, cuya decisión apunta a no demorarse más allá de este fin de semana, el Deportivo deberá fichar no uno sino dos cromos para las bandas. En ataque suena el nombre de Sergio Arribas, pichichi en la pasada LALIGA Hypermotion. Se viene dos semanas muy movidas en las oficinas herculinas.

Mientras se resuelve su futuro... entrena con normalidad

El internacional sub-21 Yeremay Hernández se ejercitó este jueves con sus compañeros del Deportivo en la ciudad deportiva de Abegondo, a la espera de aclarar su futuro, después de que el Hull City expresó su interés en el futbolista canario. Tras el ascenso del equipo blanquiazul a Primera División, la cláusula de rescisión del atacante deportivista ronda los 130 millones de euros. Fuentes del club aseguran a EFE que “de momento” no se ha recibido ninguna oferta del equipo inglés por Yeremay, quien podría tener sus primeros minutos en Primera en el duelo del próximo lunes contra el Málaga.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el propietario del Hull City, Acun Ilicali, habló sobre la posible contratación del futbolista. "Es un acuerdo muy difícil, pero estamos en un punto que parece positivo", dijo Ilicali. "Es un chico muy joven y este sería un cambio muy importante en su vida, así que quiere saber a dónde vendría. Veremos en tres o cuatro días si este acuerdo se puede cerrar o no. Si ocurre, será un récord para el club, seguro", agregó.

"Tenemos que cerrar la negociación con el club, pero Yeremay quiere venir. Es una decisión vital para él", añadió. A Yeremay, de 23 años, todavía le restan cuatro años de contrato con el Dépor. El extremo, autor de 11 goles y 10 asistencias la pasada temporada en LaLiga Hypermotion (Segunda), se quedó fuera de la convocatoria para el debut liguero ante el Elche al seguir arrastrando molestias en la zona del pubis.