El Deportivo mueve la opción de Sergio Arribas y el Almería se protege con un fichaje del Real Madrid

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 12:46h.

El club herculino apunta a más fichajes en la recta final del mercado

La salida de Yeremay del Deportivo se calienta: una visita, un plazo y muchos millones

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El Deportivo de A Coruña está viviendo unas horas frenéticas y con cierta incertidumbre. Tras su ausencia en el debut en LALIGA EA Sports 2026/27, Yeremay Hernández es noticia por una visita al Hull City que avanza una nueva oferta. El futbolista más valioso de la plantilla herculina estaría sopesando una salida que alteraría por completo el cierre de mercado en Riazor.

Por el momento, en A Coruña llaman a la calma y la oferta, que avisan que será histórica en el club inglés, aún no se ha producido. Mientras tanto, la dirección deportiva que lidera Fernando Soriano se cubre las espaldas.

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El Deportivo mueve la opción de Sergio Arribas

Según informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Deportivo estaría moviéndose por el hipotético sustituto de Yeremay y pone sus ojos en Sergio Arribas. El pichichi de la pasada LALIGA Hypermotion estaría en el radar herculino y obligaría a depositar una importante cantidad en las arcas de la UD Almería.

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Con contrato hasta junio de 2029, el mediapunta madrileño podría abandonar el conjunto indálico por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. Una operación inasumible para el Dépor si no se produce la venta millonaria de Yeremay. Y tendrá competencia, pues Benfica y Ajax siguen la pista al talentoso Sergio Arribas.

El Almería se protege con un fichaje del Real Madrid

En paralelo, y según la citada fuente, el Almería tiene atado el fichaje de Manuel Ángel, centrocampista creativo del Real Madrid que también estuvo en el radar del Dépor. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el fichaje del canterano merengue está en su fase final. La figura de García Pimienta ha sido clave en una operación que no se entiende sin la insistencia del entrenador. Saldrá del club blanco en calidad de traspaso.

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De este modo, el Almería protegería más si cabe su centro del campo ante una posible salida de Sergio Arribas, aunque con otro perfil de mediocentro. A la espera de novedades, el Deportivo de A Coruña vigila el mercado de fichajes.