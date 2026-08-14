Ángel Cotán 14 AGO 2026 - 21:14h.

El director deportivo arroja nuevas pistas al mercado herculino

El Deportivo admite su deseo por Adama Traoré y se aferra a un escenario por su fichaje

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El Deportivo de A Coruña trabaja en sus últimas operaciones en este intenso mercado de verano. Pese a su condición de recién ascendido, el club herculino es uno de los más activos en LALIGA EA Sports y aún quiere más. Así lo confirmó este viernes Fernando Soriano tras presentar a Angeliño en sociedad. El director deportivo prioriza las salidas.

En su comparecencia ante los medios en sala de prensa, el líder de la parcela deportiva coruñesa también habló de nombres propios como el de Yeremay Hernández. La estrella del Dépor sigue generando interés en el mercado.

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La palabras de Fernando Soriano en el Deportivo

Las próximas salidas. "En cuanto a salidas, ya estáis viendo un poco los jugadores que están contando menos. Ellos también son conocedores de su situación profesional y deportiva y se están buscando soluciones en las que todo el mundo pueda salir beneficiado. No es fácil, no es sencillo, no es rápido. Sabemos que estos procesos pasan en todas las pretemporadas. Deportiva y profesionalmente debemos tomar este tipo de decisiones, pero humanamente son difíciles porque muchas veces, o casi siempre, se trata de gente a la que tienes un gran aprecio".

¿Qué fichajes quedan? "Lo normal es que haya una o dos incorporaciones más. ¿Una en defensa y otra ofensiva? Bueno, estamos valorando diferentes opciones y se verá, pero puede ir por ahí".

¿Saldrá Yeremay este verano? "Es lo mismo que os digo siempre. Estamos teniendo llamadas de clubes. Llamadas están habiendo, alguna oferta formal por él puede haber, pero nuestra situación como club y nuestro proyecto no va de vender, sino de tener los jugadores que tenemos el mayor tiempo posible. No vamos a ser un equipo que se va diluyendo poco a poco. Si el jugador no da el paso adelante con una propuesta suya de 'quiero salir', el club no la va a dar. Estamos tranquilos hasta cierto punto con él y con otros jugadores con buena edad. Estamos preparados por si llega ese momento. Pero el paso no lo ha dado".