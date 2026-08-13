El Deportivo trabaja en seis operaciones y debe resolver una doble duda en el mercado

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 19:36h.

Fernando Soriano trabaja en llegadas y salidas

El Teresa Herrera señala, desnuda carencias y pide fichajes

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El Deportivo de A Coruña cayó en el Trofeo Teresa Herrera y lo hizo compitiendo. Más enfocado en contener a todo un Real Madrid aún falto de ritmo, el equipo de Antonio Hidalgo tuvo problemas para generar ocasiones. Nsongo Bil demostró desparpajo arriba aunque el cuadro herculino echó en falta algo más en ataque. Fernando Soriano observó de cerca el desempeño de los suyos en Riazor y desde ya pone el foco en las últimas operaciones que apuntalarán la plantilla.

La dirección deportiva se toma un respiro tras protagonizar un activísimo inicio de mercado estival con incorporaciones de peso. En este segundo tramo, y con la competición oficial próximamente en disputa, el Dépor aspira a cerrar seis movimientos más y debe resolver una doble duda que podría ser el séptimo.

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El Deportivo trabaja en seis operaciones... y una doble duda

Salidas y entradas, en ambos sentidos trabaja la dirección deportiva coruñesa. En el apartado de potenciales despedidas, el Deportivo pone el foco en los casos de José Ángel Jurado, al que se le comunicó a principios de pretemporada que no contaba, el cuarto portero Eric Puerto y Charlie Patiño, al que las nuevas incorporaciones le han cerrado la puerta.

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Con contrato hasta junio de 2028, al centrocampista inglés se le busca una cesión en el territorio nacional con el objetivo de aclimatarse por completo a nuestro fútbol. Con el medio sevillano y el portero todo invita a una salida definitiva con los escenarios del traspaso o incluso la rescisión del contrato encima de la mesa.

En el apartado de llegadas, Fernando Soriano también aspira a otros tres movimientos. La prioridad en estos momentos pasa por firmar a ese zaguero con experiencia que aporte madurez al eje de la defensa. Los otros fichajes que están sobre la mesa son el de un centrocampista de perfil defensivo y un cromo distinto en la zona de tres cuartos que amplíe el abanico de opciones de Antonio Hidalgo en ataque.

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Además de estas seis operaciones, el Deportivo debe resolver una doble duda. La búsqueda del citado defensa central coloca en la rampa de salida a Arnau Comas o Dani Barcia. Ambos mantienen contrato en vigor hasta junio de 2028, pero según desliza el Diario AS, el canterano cuenta con más opciones para salir en estos momentos.

Antonio Hidalgo, capitán del barco hasta 2028

Este jueves, el conjunto herculino oficializó la continuidad de Antonio Hidalgo por dos temporadas más. Este es el comunicado del Dépor: "El RC Deportivo y Antonio Hidalgo Morilla (Granollers, Barcelona, 8 de febrero de 1979) han alcanzado un acuerdo para prolongar su vinculación hasta junio de 2028. El técnico deportivista continuará al frente del primer equipo en una nueva etapa marcada por el regreso del Club a la máxima categoría del fútbol profesional.

Hidalgo llegó al Dépor con un objetivo claro y, en su primera temporada, consiguió devolver al conjunto blanquiazul a LaLiga EA Sports, completando una campaña en la que el equipo mostró solidez y regularidad.La continuidad de Antonio Hidalgo supone una apuesta del Club por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que continúa creciendo, dando continuidad al trabajo iniciado y a una idea de equipo que permitió al Dépor recuperar su sitio entre los mejores.

Con la renovación del técnico hasta 2028, el RC Deportivo refuerza una línea de trabajo basada en la continuidad, la confianza y el crecimiento, con Hidalgo como una de las piezas fundamentales del proyecto deportivo".