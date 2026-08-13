Primer tanteo desde las oficinas del Camp Nou al lateral español del Tottenham

El Barça fija la tercera y definitiva oferta por Rodri con optimismo total

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Pedro Porro irrumpe como posible sustituto de Jules Koundé. El FC Barcelona tiene todavía muchos frentes abiertos en este mercado de fichajes, en el que se están alargando mucho más de lo previsto operaciones como las de Joao Cancelo o Rodrigo Hernández, además del 'caso Julián Álvarez'. No sólo se esperan llegadas, sino que también podrían producirse varias salidas. Entre ellas, la de un Koundé cuyo futuro no está aún demasiado claro.

El Barça no descarta la salida de Koundé

El francés se incorporó esta semana a lo entrenamientos y, de momento, no se plantea una salida. Renovó hace apenas un año, tiene contrato hasta 2030 y está a gusto en el club y en la ciudad, además de que está llamado a tener un papel relevante en el equipo. Aún así, lo cierto es que perdió bastante protagonismo en el tramo final del pasado curso y hay varios clubes que se han interesado en su situación.

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Según informa Mundo Deportivo, Hansi Flick estaría planteándose que Eric García sea el lateral derecho titular este próximo curso, algo que podría cambiar por completo la situación de Koundé, que podría regresar de nuevo a su rol de central. De momento, el jugador está intentando aclarar su situación y quiere conocer los planes del técnico antes de tomar ninguna decisión sobre su futuro. El Barcelona no descarta su salida en caso de que llegue una buena oferta económica, con el Arsenal atento a la situación.

Pedro Porro, el posible fichaje del Barcelona por Koundé

En ese contexto, Porro se postula como una posible alternativa a Koundé. Según informa Jijantes, el Barça ha tanteado al entorno de Pedro Porro su predisposición y su situación en el Tottenham. De momento se trata sólo de eso, de un primer acercamiento ante posibles acontecimientos, marcados sobre todo por el futuro de Koundé. A su vez, la misma fuente señala que su precio podría rondar los 80 millones de euros, pues tiene contrato hasta 2031 con los Spurs y el cuadro inglés no estaría dispuesto, a estas alturas de verano, a facilitar su salida.