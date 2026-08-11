Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 11:46h.

Rodri Hernández desconecta en Ibiza mientras el Barça ya tiene la segunda oferta para su fichaje

Renovó recientemente con el conjunto blaugrana

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El apartado de salidas no está ni mucho menos cerrado en el Barcelona. A las negociaciones por Marc Casadó y las operaciones anteriores se sumarán próximamente las de otro equipo potente que pretende a un jugador blaugrana con contrato en vigor. Una alternativa que Hansi Flick y el cuerpo técnico aún deben valorar. Hablamos de Jules Koundé.

Según informa Sport, el Arsenal permanece atento al futuro del defensor, que se incorporó hace poco a la pretemporada con el Barça. El conjunto londinense estaría dispuesto a lanzarse a por su fichaje si el futbolista diera un paso al frente en su equipo que favorezca esta situación.

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Por el momento, solo se trata de una opción entre otras que baraja el Arsenal. Aún así, Koundé encajaría en la idea de Mikel Arteta de contar con un defensor polivalente, que pueda actuar en el centro y en la banda derecha. Por otro lado, el francés aún tiene pendiente una charla con Hansi Flick, donde el alemán le dejará claro lo que espera de él esta temporada, como ha hecho con el resto de sus compañeros.

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Kounde tiene contrato en vigor tras renovar recientemente, pero el Barça no vería con malos ojos escuchar ofertas por un futbolista que sí dejó de ser clave para Flick la pasada temporada.