Redacción ElDesmarque Madrid, 10 AGO 2026 - 13:11h.

El extremo sueco está en la rampa de salida del conjunto azulgrana

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Roony Bardghji ha encendido todas las alarmas en el FC Barcelona. El extremo sueco no ha podido completar el entrenamiento de este lunes después de sufrir un problema en la rodilla y, a la espera de las pruebas médicas definitivas, existe preocupación por la posibilidad de que se trate de una lesión de gravedad y que no pueda marcharse durante este mercado de fichajes. El club todavía no ha confirmado el alcance del percance.

Pendiente de las pruebas médicas

Según han informado el diario SPORT, Bardghji habría abandonado la sesión con molestias en la rodilla. La primera exploración apunta a una posible dolencia importante, aunque será necesario realizar las pruebas correspondientes para determinar si existe afectación ligamentosa y, especialmente, si el cruzado está comprometido o si se trata de un esguince.

La preocupación no es menor teniendo en cuenta el historial del futbolista. Bardghji ya sufrió una grave lesión de rodilla en el pasado que le mantuvo aproximadamente diez meses alejado de los terrenos de juego aunque todavía no se ha confirmado si el problema actual afecta a la misma articulación.

Una lesión que puede frenar por completo su salida

Bardghji se encontraba en plena búsqueda de una solución para su futuro. El Barcelona había abierto la puerta a una salida, ya fuera mediante una cesión o un traspaso con opción de recompra, y existían propuestas tanto de clubes de LaLiga, uno de ellos el Valencia, como del extranjero. De hecho, los representantes del jugador se habían reunido el pasado viernes con Deco para abordar su situación.

Las conversaciones habían avanzado hasta el punto de contemplar un traspaso, con el Barcelona reservándose un porcentaje de una futura venta. La competencia en las bandas también había provocado que una salida fuese una opción razonable para ambas partes. Lamine Yamal y Raphinha ocupan dos posiciones de privilegio, mientras que las llegadas de jugadores como Gordon y Adeyemi complican todavía más las oportunidades del sueco. Ahora, con esta posible lesión de gravedad, el escenario puede cambiar por completo.