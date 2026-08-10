Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 08:46h.

Adrián Liso toma una decisión con el Zaragoza en pleno mercado de fichajes y Lalo Arantegui altera el plan inicial

El delantero tendrá un suculento contrato en Son Moix

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La salida de Adrián Liso es una de las grandes prioridades del Real Zaragoza en el mercado de fichajes. La continuidad del delantero en Primera RFEF es imposible y se le busca destino desde hace tiempo. Pese a que su prioridad era jugar en LALIGA EA SPORTS, en los últimos días ha ganado bastante peso la posibilidad de recalar en el Mallorca. Las negociaciones entre las partes parecen marchar por buen camino y solo falta un paso al frente para cerrar la operación.

Según informa El Periódico de Aragón, Liso habría dado el sí al Mallorca para su fichaje y ya solo faltaría que ambos clubes cerraran el acuerdo. El delantero blanquillo llegará a Son Moix con un contrato de cuatro temporadas por unos 2,5 millones de euros, una cifra muy por debajo de lo que en un principio pedía el Zaragoza. Aún así, el cuadro aragonés se guarda un futuro bonus por ascender a LALIGA EA SPORTS y el porcentaje de una futura venta.

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El paso al frente del Mallorca

Durante el verano, varios equipos de Primera se lanzaron a por el fichaje de Liso con mayor o menor interés. Desde el Sevilla al Deportivo Alavés, pasando por el Espanyol o el Valencia. Sin embargo, ninguna operación cristalizó. El interés del Mallorca fue secundario, pero con el paso de las semanas fue ganando peso. Jugar en LALIGA HYPERMOTION era el principal escollo a doblegar y ambas partes parecen haberlo conseguido.

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La reciente salida de Jan Virgili del Mallorca ha servido para que los baleares den un paso al frente en las negociaciones y, si nada cambia en los próximos días, todo apunta a que Son Moix será el nuevo hogar de Adrián Liso. Con esta salida, el Real Zaragoza dejaría finiquitada una de las grandes tareas veraniegas del mercado.