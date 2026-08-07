Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 07:30h.

Adrián Liso toma una decisión con el Zaragoza en pleno mercado de fichajes y Lalo Arantegui altera el plan inicial

Lalo Arantegui sigue peinando el mercado en busca de otra pieza para esa demarcación

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El amistoso del Real Zaragoza frente al Andorra sirvió para que el equipo continuara rodando esta pretemporada y para aclarar ciertas ideas en el cuerpo técnico respecto a algunos futbolistas. Una de las obligaciones de Ibai Gómez y su equipo era decidir el descarte de un central entre Hugo Carrillo y Hugo Barrachina, teniendo en cuenta que hay cuatro jugadores para esa posición y que podría llegar otro más. El técnico parece tenerlo claro.

Según informa El Periódico de Aragón, Hugo Carrillo tiene todas las papeletas para salir del club en este mercado estival. El zaguero, que llegó a la disciplina blanquilla en 2024 procedente del Xerez Deportivo, no convence al cuerpo técnico y es el principal candidato a salir. Cuenta con varias ofertas sobre la mesa desde Primera RFEF, por lo que no supondrá un quebradero de cabeza para el club ni para el futbolista encontrar destino.

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La presencia de Diego y Tachi, junto a Barrachina y el futurible fichaje descartan prácticamente cualquier opción de que Carrillo siga en el club. Tan solo falta la confirmación por parte del cuerpo técnico y de la dirección deportiva para hacerlo efectivo.

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Dos vías para su salida

En estos momentos, el Zaragoza se plantea dos alternativas para que Hugo Carrillo abandone la entidad. Por un lado, la rescisión del año que le queda de contrato por delante o una cesión posterior a la renovación de su contrato. Es momento de sentarse y negociar.

Mientras tanto, Lalo Arantegui sigue en busca de otro central y las conversaciones avanzan por dos caminos. Las opciones favoritas son las de Rubén Iranzo -jugador del Valencia que puede actuar tanto en el centro como en la banda derecha- y Xavi Sintes, sin equipo tras terminar contrato con el Córdoba. A priori, la primera opción es la favorita del Real Zaragoza.