Pablo Sánchez 05 AGO 2026 - 08:02h.

Dos factores separan a Adrián Liso del Mallorca tras reactivarse el interés en su fichaje

La dirección deportiva sigue peinando el mercado en busca de un delantero

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La plantilla del Real Zaragoza está prácticamente cerrada a falta de un par de retoques. Además de las salidas que aún deben producirse, el club sigue en busca de un delantero que complete el ataque y de una pieza que nutra el centro de la defensa. Para esta última demarcación, Lalo Arantegui maneja un par de nombres entre los que tiene un favorito.

Según informa El Periódico de Aragón, estos dos jugadores a los que nos referimos son Rubén Iranzo y Xavi Sintes. Dos futbolistas con experiencia en superior categoría y un contexto bien distinto. La principal opción de Lalo es la de Iranzo. El jugador del Valencia puede actuar tanto en el centro como en la banda derecha y esa polivalencia lo convierte en una opción prioritaria. Ha debutado en LALIGA EA SPORTS de la mano de Carlos Corberán y todo apunta a que saldrá cedido este verano del conjunto che, aunque las dificultades que maneja la entidad valencianista cada verano lo convierten en una incógnita hasta el final del mercado.

La situación de Xavi Sintes es distinta. El menorquín se encuentra sin equipo tras terminar contrato con el Córdoba. Ya rechazó una oferta del Zaragoza sobre la mesa porque su prioridad es jugar en LALIGA HYPERMOTION, aunque esta posibilidad podría reactivarse en los próximos días.

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La decisión de Ibai Gómez con la zaga

Más allá del central que llegue al Ibercaja Estadio en los próximos días, la confección de la defensa sigue pendiente de una decisión por parte de Ibai Gómez y de Lalo Arantegui. El técnico aún tiene que valorar si continúan Hugo Carrillo y Hugo Barrachina o si por el contrario uno de los dos sale a préstamo. Tras la incorporación de Diego González, la continuidad de Tachi y la presumible llegada de un nuevo jugador, todo invita a pensar en que uno de los dos se marchará, aunque esa decisión sigue pendiente.