Pablo Sánchez 01 AGO 2026 - 09:13h.

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El Real Zaragoza sigue trabajando en buscarle salida a Adrián Liso y a Samed Bazdar. Por desgracia, ninguno de ellos podrá seguir en el club por motivos deportivos y económicos y las negociaciones apuntan a cristalizar pronto. Liso es el que más pretendientes acumula desde inicios de verano, aunque por el momento ninguna operación ha llegado a buen puerto. Equipos como el Sevilla, el Rayo Vallecano o el Alavés ya preguntaron por él, aunque sin alcanzar las pretensiones del conjunto blanquillo. Otro de los equipos que lo persigue es el Mallorca, aunque hay dos factores que separan al delantero de Son Moix.

Según informa El Periódico de Aragón, el Mallorca ha vuelto a reactivar las negociaciones por el fichaje de Adrián Liso. A principios de verano ya mostró interés en el atacante, pero la intención de Liso de jugar en LALIGA EA SPORTS y el interés de equipos de superior categoría convertíán esta posibilidad en una quimera. Ahora, sin embargo, vuelve a estar sobre la mesa.

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Dos factores que dificultan su fichaje

Pese a que el Mallorca pelea por Adrián Liso, lo cierto es que hay dos factores que complican demasiado esta opción. La primera de ellas tiene que ver con jugar en LALIGA HYPERMOTION. La idea de Liso era optar a un equipo de la élite entre las opciones que llegaron este verano. Aún así, el conjunto bermellón tratará de jugar sus cartas en las negociaciones.

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La otra tiene que ver con lo económico. El Zaragoza pide cinco millones de euros por su salida, una cifra que está bastante lejos de lo que puede ofrecer el Mallorca. Cabe recordar que otras alternativas se han caído por este mismo motivo. Está por ver si, en medio de las negociaciones, el conjunto mallorquín puede elevar su oferta para llegar a un acuerdo.