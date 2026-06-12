Adrián Liso y el interés de hasta cinco equipos de Primera

Celia Pérez 12 JUN 2026 - 10:06h.

Solo el Getafe habría presentado una oferta inicial

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Con Ibai Gómez ya al mando del Real Zaragoza, la dirección deportiva sigue metida de lleno en el diseño de una plantilla de garantías con la que afrontar el descenso a Primera RFEF. Con Lalo Arantegui, en las oficinas blanquillas no se para y ahora centran la mirada en tratar de cerrar un delantero titular como es Jesús de Miguel, pero también se mira con lupa operaciones que podría dar un buen impulso a las arcas como es el caso de Adrián Liso y su posible traspaso.

El extremo aterrizó en el Coliseum como cedido por el Real Zaragoza el pasado verano con una opción de compra de tres millones de euros por el 50% de sus derechos que el Getafe parece no tiene intención de ejecutar. Es decir, el cuadro azulón está interesado en quedárselo, pero por una cantidad inferior a lo estipulado en dicha opción de compra.

En este sentido, según cuenta El Heraldo, el futbolista cuenta con hasta cinco clubes de Primera división interesados en él, pero solo el Getafe habría presentado una oferta inicial que no ha sido considerada en el Real Zaragoza. Su buen año en el Getafe ha provocado que otros equipos pongan el punto de mira en él, como es el caso de Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla y Mallorca, aunque de momento solo ha sido un tanteo sin propuesta formal.

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A pesar de que ha perdido protagonismo en el esquema azulón a final de temporada, lo cierto es que Adrián fue clave para José Bordalás durante un buen tramo de la temporada. En total, esta temporada el extremo ha jugado 31 partidos con el Getafe, 28 de LALIGA y tres de Copa del Rey, sumando tres goles y tres asistencias desde que aterrizara en verano en el cuadro azulón procedente del Real Zaragoza.