Lalo Arantegui convence a Jesús de Miguel de fichar por el Real Zaragoza: un escollo para cerrar la operación

Fran Fuentes 11 JUN 2026 - 13:05h.

Uno de los dos clubes tendrá que ceder para que la operación salga adelante

Lalo Arantegui marca una excepción por un fichaje del Zaragoza: la llave de Adrián Liso

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El Real Zaragoza continúa con su planificación deportiva en el mercado de fichajes. Tras cerrar nada menos que 26 salidas y adelantar los primeros cinco fichajes de la nueva era en Primera RFEF, Lalo Arantegui sigue avanzando nuevas llegadas como la de Diego Fuoli, por el que el director deportivo está dispuesto a pagar un traspaso. Ni siquiera por Jesús de Miguel, llamado a ser el delantero titular en esta nueva etapa del conjunto blanquillo. Eso sí, el futbolista del Tenerife ya está convencido de venir, pero un escollo a sortear para cerrar su llegada.

Y es que, según informa el diario AS, Lalo Arantegui ya ha convencido a Jesús de Miguel para recalar en el Real Zaragoza. El director deportivo ya ha alcanzado un acuerdo con el jugador para que firme por el equipo blanquillo en Primera RFEF. Sin embargo, hay un escollo para que se cierre la operación, y a buen seguro alguien tendrá que ceder.

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El Tenerife espera un pago del Real Zaragoza por Jesús de Miguel

Según la citada información, el Tenerife querría recuperar una buena parte de los 150.000 euros que pagó hace apenas un año para cerrar el fichaje del delantero madrileño. En este sentido, el Real Zaragoza ya ha dejado claro que no piensa pagar un traspaso por nadie que no sea el portero del CE Sabadell. De este modo, queda claro que alguien tendrá que ceder para que el acuerdo salga adelante. Otra opción es que el club juegue con los tiempos, teniendo en cuenta que todavía hay hasta principios de julio para que el equipo arranque la pretemporada.

Asimismo, el club tinerfeño necesita acudir al mercado para reforzar la plantilla tras ascender a LALIGA HYPERMOTION. Para ello, también pretende darle salida a los jugadores con los que no cuente, y Jesús de Miguel es uno de los casos destacados. Pese a su buen rendimiento en el conjunto insular, en el que se ha erigido como el segundo máximo realizador con once goles y siete asistencias, no entra en los planes, aunque tampoco está dispuesto a darle salida a cambio de nada.