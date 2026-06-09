Ángel Cotán 09 JUN 2026 - 22:17h.

El todavía futbolista verdiblanco recuerda un encuentro copero

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El último derbi aragonés del pasado curso en la categoría de plata dejó una imagen difícil de olvidar. SD Huesca y Real Zaragoza protagonizaron una multitudinaria tangana sobre el terreno de juego de El Alcoraz. Todo estalló con el puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido, acción que derivó en una sanción histórica. Sin embargo, ahora el Chimy Ávila 'salva' al portero argentino.

El todavía jugador del Real Betis ha protagonizado una charla en el canal KickRoberAlfonzo Oficial en la que fue cuestionado por este asunto. Su pasado en el Huesca no le impidió posicionarse del lado del exportero zaragocista. Y todo ello motivado por una grave lesión que sufrió como verdiblanco.

Chimy Ávila, la pelea de Andrada y Pulido... y una lesión en el Betis

El delantero argentino coincidió con el central y capitán del Huesca, pero también se enfrentó a él en la Copa del Rey. Chimy no olvida una grave lesión: "Por eso te digo porque yo lo conozco a Pulido y sé que Pulido... ¿Sabes? Cuando quiere. Mi hermano jugó con Andrada y yo con él. Pulido me rompió el menisco a mí de una patada, hermano. Yo estaba en el Betis y él en el Huesca"

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Recordando este capítulo en la Copa del Rey, el futbolista del Real Betis no dudó en posicionarse del lado de Esteban Andrada, autor del puñetazo: "Fíjate. Yo juego Copa del Rey contra ellos, Huesca-Betis, y en un balón largo yo me iba contra el portero y se me tiró acostado con mala intención para hacerme daño. Con mala intención y me rompió el menisco. Por eso te digo, conociendo las dos partes y sé que Andrada es una persona muy buena, hermano. No es porque sea argentino y haya jugado con mi hermano... ¿Por qué la complicas tanto, primo?".