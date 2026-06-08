Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 19:21h.

El director deportivo lo considera clave para el futuro del club

Avances formales por Jesús de Miguel

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Ha sido un lunes muy movido en las oficinas blanquillas. Finalizada la horrible temporada 2025/26, Lalo Arantegui ha compartido su balance ante los medios en sala de prensa. Allí, el director deportivo maño confirmó la criba del primer equipo, así como los primeros fichajes para afrontar la próxima edición de la Primera Federación. Aunque el líder de la parcela deportiva también puso el foco en el futuro del Real Zaragoza.

La cantera zaragocista lleva años protagonizando salidas en edades cada vez más tempranas. Los 'grandes' de nuestro fútbol tienden a fichar a prometedores canteranos blanquillos cuando comienzan a rozar sus primeros compases profesionales.

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Este es uno de los grandes problemas del Zaragoza y así lo ha detectado un Lalo Arantegui que tiene un plan de mercado para evitar estos robos. El director deportivo nombra a un nuevo líder de cantera y desgrana la estrategia zaragocista.

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Lalo Arantegui desgrana el plan de mercado del Zaragoza contra los grandes

Lalo avanzó una fecha clave para informar a los familiares de los próximos cambios de la cantera: "Comienza otro proyecto en fútbol base comandado por Javier Garcés como director con muchos cambios. Tenemos que tener un ejercicio de convencimiento a las familias de donde el mejor sitio donde van a estar va a ser aquí. Hay muchos cambios en departamentos y en la forma de trabajar que, un poco por respeto a las familias, se les comunicará el martes 16 en el Ibercaja Estadio".

El director deportivo asumió el reto de convencer a los familiares de los canteranos: "Las familias que piensan con doce o trece años que van a estar mejor en otro club distinto aquí... tenemos que respetarlo, son los máximos responsables de sus hijos y nosotros tenemos la responsabilidad de convencerlos de que el mejor sitio en el que van a estar va a ser aquí".

Por último, Arantegui confirmó que ha conseguido frenar varias salidas en los últimos días: "Pérdidas vamos a tener todos los años. Decisiones de que van a estar mejor en otro club, las vamos a tener todos los años, pero también hemos tenido reuniones con muchas familias en edades muy tempranas y por lo menos hemos podido frenar varias salidas. Es normal que vengan a por los jugadores jóvenes aquí. Vamos a trabajar para que no se vayan porque evidentemente, cuando mejor nivel tengamos cuando tengan 17-18 años, mejor para ponerlos en el primer equipo que esa es la principal idea".